РАМТ проведет онлайн-встречу зрителей с худруком театра Алексеем Бородиным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр организует 26 мая онлайн-встречу с создателями спектаклей "Вишневый сад" и "Чехов-GALA", в которой примет участие режиссер обеих постановок, художественный руководитель театра Алексей Бородин. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе РАМТ.

Участниками встречи, помимо режиссера, станут артисты - исполнители главных ролей - Лариса Гребенщикова, Дарья Семенова, Ирина Низина, Татьяна Матюхина, Алексей Веселкин-старший и Петр Красилов.

Худрук театра рассказал ТАСС, что на самоизоляции ему пришлось освоить новые технологии. "Это оказалось не слишком сложным делом, - признался Бородин. - Я уже провожу репетиции "Горя от ума" со своими артистами в Skype, встречаюсь с коллегами в Zoom. И буду рад разговору со зрителями онлайн, ведь подобные встречи в офлайне - большая часть жизни нашего театра".

Мероприятие получило название "Чеховиана Алексея Бородина". На ней зрители смогут обсудить особенности водевилей и больших пьес Чехова, спектакли "Вишневый сад" и "Чехов-GALA" (он представляет собой композицию по нескольким одноактным пьесам драматурга - "Медведь", "Предложение", "Свадьба", "Юбилей", "О вреде табака").

Встреча состоится в пространстве Zoom 26 мая в 19:00. Она проходит в рамках серии онлайн-встреч Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+". Ранее состоялись дискуссии на темы: "Новые люди" Горького", "Разговоры об Островском" и "Шекспир в подземном переходе".