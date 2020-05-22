МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские кинотеатры рассчитывают возобновить работу в середине июля, первой большой премьерой может стать новый фильм Кристофера Нолана "Довод", выход которого запланирован на это время. Об этом ТАСС сообщили руководители крупных киносетей.

"Мы очень надеемся, что сможем возобновить свою работу в июле. Первой большой премьерой в этом случае станет фильм Кристофера Нолана "Довод", который для всего мира будет неким рубежом, определяющим настроение аудитории", - сказала ТАСС президент сети "Каро" Ольга Зинякова.

По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексея Васясина, на данный момент они не планируют премьер, поскольку точно не знают, когда им разрешат вернуться к работе. "Очень, все-таки, хотелось бы показать фильм Нолана "Довод" без переносов, с разумными ограничениями", - добавил он.

Ранее в Объединенной сети кинотеатров ТАСС сообщили о том, что кинотеатр "Горизонт" на станции метро "Фрунзенская" находится в стадии закрытия, поскольку стороны не нашли согласия по поводу продления договора аренды. В пресс-службе уточнили, что собственник помещения хотел увеличить арендную плату в несколько раз, переговоры шли долгое время. Васясин уточнил ТАСС, что остальные кинотеатры сети после пандемии откроются, к ним планируется добавить еще один. "Собираемся открыть новый осенью в ТРК "Щелковский", - пояснил он.

Мировая премьера нового фильма Кристофера Нолана, создателя картин "Начало" и "Интерстеллар", запланирована на 17 июля. Ранее издание The Independent сообщило о том, что режиссер настаивает на выходе шпионского триллера именно в эти даты. Главные роли в нем исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и другие.

Ранее на заседании комитета Госдумы по культуре министр культуры РФ Ольга Любимова сказала о том, что полноценный кинопрокат в России стоит начинать с больших премьер и ожидаемых релизов, на первых этапах их открытия после пандемии зрителям можно предложить, в частности, ретроспективные показы.