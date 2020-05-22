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Кинотеатры рассчитывают возобновить работу в середине июля

Первой большой премьерой может стать новый фильм Кристофера Нолана "Довод"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские кинотеатры рассчитывают возобновить работу в середине июля, первой большой премьерой может стать новый фильм Кристофера Нолана "Довод", выход которого запланирован на это время. Об этом ТАСС сообщили руководители крупных киносетей.

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"Мы очень надеемся, что сможем возобновить свою работу в июле. Первой большой премьерой в этом случае станет фильм Кристофера Нолана "Довод", который для всего мира будет неким рубежом, определяющим настроение аудитории", - сказала ТАСС президент сети "Каро" Ольга Зинякова.

По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексея Васясина, на данный момент они не планируют премьер, поскольку точно не знают, когда им разрешат вернуться к работе. "Очень, все-таки, хотелось бы показать фильм Нолана "Довод" без переносов, с разумными ограничениями", - добавил он.

Ранее в Объединенной сети кинотеатров ТАСС сообщили о том, что кинотеатр "Горизонт" на станции метро "Фрунзенская" находится в стадии закрытия, поскольку стороны не нашли согласия по поводу продления договора аренды. В пресс-службе уточнили, что собственник помещения хотел увеличить арендную плату в несколько раз, переговоры шли долгое время. Васясин уточнил ТАСС, что остальные кинотеатры сети после пандемии откроются, к ним планируется добавить еще один. "Собираемся открыть новый осенью в ТРК "Щелковский", - пояснил он.

Мировая премьера нового фильма Кристофера Нолана, создателя картин "Начало" и "Интерстеллар", запланирована на 17 июля. Ранее издание The Independent сообщило о том, что режиссер настаивает на выходе шпионского триллера именно в эти даты. Главные роли в нем исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и другие.

Ранее на заседании комитета Госдумы по культуре министр культуры РФ Ольга Любимова сказала о том, что полноценный кинопрокат в России стоит начинать с больших премьер и ожидаемых релизов, на первых этапах их открытия после пандемии зрителям можно предложить, в частности, ретроспективные показы.

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