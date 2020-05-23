Лидером золотой коллекции "Союзмультфильма" на YouTube стал сериал "Ну, погоди!"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мультсериал "Ну, погоди!" является самым популярным среди мультфильмов золотой коллекции у зрителей официального YouTube-канала "Союзмультфильма", также в топ лидеров входят "Обезьянки" Леонида Шварцмана и "Винни-Пух" Федора Хитрук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Ну, погоди!" - лидер по просмотрам среди мультфильмов золотой коллекции на официальном канале киностудии "Союзмультфильм" в YouTube. Также в числе зрительских фаворитов из числа классических лент - мульсериал "Обезьянки" режиссера Леонида Шварцмана, "Винни-Пух" Федора Хитрука, "Антошка" Леонида Носырева, "Жил-был пес" Эдуарда Назарова", - рассказали в пресс-службе.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий. По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, визуальные образы главных героев - Волка и Зайца - планируется изменить, героев сделают актуальными, понятными современному поколению, при этом идеи оригинального мультфильма сохранятся.

Как уточнили в студии, больше всего просмотров в целом на официальном канале собрали новые серии мультфильма "Простоквашино", первый сезон которого завершился в апреле. "Так, 10-й эпизод мультфильма (новогодняя серия "Как бы не было зимы" - прим. ТАСС) сейчас возглавляет десятку самых популярных, набрав 17 млн просмотров, в то время как у сборника, включающего все серии, - 15 млн", - поделились в пресс-службе.

Официальный YouTube-канал киностудии "Союзмультфильм" запустился в мае 2018 года. Сейчас у ресурса более 1,4 млн подписчиков. Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.