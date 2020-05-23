Международный арт-форум Art Russia Online Forum объединит более 80 экспертов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Международный арт-форум Art Russia Online Forum, который объединит более 80 представителей сферы культуры и спорта, среди которых художник Филип Колберт и член международного комитета галереи Tate Modern Сильван Леви, пройдет в субботу. Часть дискуссий посвятят организации мероприятий в период пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

Как говорится на сайте организаторов, Art Russia Online Forum - это онлайн-платформа, объединяющая все институции и представителей мира культуры и спорта: музеи, театры, художников, галеристов, коллекционеров, экспертов, кураторов, музыкантов, литераторов, спортсменов, тренеров и зрителей.

"На единой виртуальной сцене выступят более 80 спикеров из разных стран, которые обсудят тренды и тенденции развития современного искусства, арт-бизнеса, культуры и спорта. Программа форума пройдет на четырех виртуальных сценах: "Искусство и арт-бизнес", "Творчество", "Вдохновение" и "Спорт", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Концепция мероприятия выстроена таким образом, чтобы дать зрителю всеобъемлющий взгляд на наиболее актуальные проблемы современного искусства: продвижение успешных бизнес-моделей, меценатство, стратегии культурных и спортивных мероприятий в посткоронавирусный период. "Одновременно с этим на виртуальной площадке форума состоится развлекательная программа с участием звезд российской и зарубежной сцены. Отдельным блоком зрители смогут услышать мнение и прогнозы относительно развития спортивной индустрии от известных спортсменов со всего мира", - добавили в пресс-службе.

Одним из специальных гостей станет британский художник и модельер, которого называют крестным сыном Энди Уорхолла, создатель Lobster Land Филип Колберт. В своих работах художник исследует модели современной цифровой культуры и ее связь с историей искусства. "Свою историю он рассказывает используя повседневные символы современной культуры и передавая их через мультипликационный образ Лобстера, который художник называет выражением собственного альтер-эго", - отметили организаторы форума.

Также на Art Russia Online Forum выступит сооснователь DSL Collection, член международного комитета галереи Tate Modern Сильван Леви. На сегодняшний день он является одним из ведущих коллекционеров современного китайского искусства, его частная коллекция включает в себя предметы живописи, скульптуры, фотографии и инсталляции ведущих китайских авангардистов. Музей виртуальной реальности, который был открыт Леви в начале этого века, включает почти 200 работ современных художников из Китая и отражает главную концепцию Леви о том, что искусство должно быть как можно доступнее.

Мир после пандемии

Помимо индивидуальных выступлений, на форуме также состоятся несколько панельных сессий с участием ведущих экспертов отрасли. В ходе дискуссии "Мир после пандемии: digital art" специалисты из разных областей арт-рынка поделятся своим видением возможных путей развития искусства после пандемии нового коронавируса.

Свое мнение выскажут, в частности, представители арт-группы AES+F, работающие в жанрах инсталляции, фотографии, видео и скульптуры: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, а также искусствовед, научный сотрудник Государственного института искусствознания, руководитель компании "Арт-бюро "Классика" Инна Пуликова.

Форум пройдет на базе платформы Synergy.Online, которая объединит в виртуальном пространстве выступления спикеров и даст возможность просмотра видеозаписей в личном кабинете по завершении форума. Организаторы мероприятия - Synergy Art и корпорация "Синергия".