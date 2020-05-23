В театрах РФ считают "шахматный порядок" рассадки зрителей первым шагом выхода из кризиса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Организация "шахматного порядка" при рассадке зрителей в театре, а также начало продаж билетов на спектакли в августе знаменуют начало выхода из кризиса для театрального сообщества. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС представители театров Москвы и регионов страны.

С середины марта в России в числе мер борьбы с распространением коронавируса запрещены массовые мероприятия. Накануне в интервью программе "Время" на Первом канале министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что после открытия в сентябре театры будут продавать билеты зрителям в шахматном порядке. По словам замглавы ведомства Аллы Маниловой, продажа билетов в театры начнется с 1 августа, согласно дорожной карте постепенного снятия ограничений, разработанной Министерством культуры РФ.

"Будем рассаживать зрителей в шахматном порядке, в этом мы видим возможность, первый шаг выхода из кризиса, - сказал ТАСС директор Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок. - Это возвращение хоть к какой-то нормальной театральной жизни. Мы это, безусловно, поддерживаем, и очень рассчитываем начать показ спектаклей в сентябре". Он добавил, что при входе зрителям будут бесплатно предлагать перчатки и маски, будут установлены санитайзеры. Он также отметил, что в залах театра прекрасная вентиляция. "Ближе к сезону мы сделаем специальную дезинфекцию", - проинформировал Крок.

По его словам, если дорожная карта, которую сейчас разрабатывает Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором, станет реальностью, эпидемиологическая обстановка стабилизируется и прогнозы об открытии сезона в сентябре оправдаются, театр начнет составлять репертуар и продавать билеты с 1 августа.

Готовы в любой момент

Как рассказала исполнительный директор МХАТ им. М. Горького Татьяна Ярошевская, готовность к началу работы МХАТа есть - с любого дня, о котором будет принято решение. "Тем более к августу все проекты будут тщательно проработаны, и сезон начнется в срок. Работа над репертуаром идет в театре полным ходом", - сказала она ТАСС.

Директор МХАТ подчеркнула, что театр приступит к показу как премьер, так и уже идущих в репертуаре спектаклей. "Эти два месяца на удаленке мы не отдыхали - труппа репетировала, производство готовилось к спектаклям, администрация активно работала. Могу сказать, что за это время мы не растеряли ни творческого азарта, ни энтузиазма", - поделилась Ярошевская.

В свою очередь, генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин отметил, что способы рассадки и продажа билетов находятся только на стадии обсуждения, в связи с чем комментировать озвученные Любимовой меры пока рано. "Пока это только решение Министерства культуры. Окончательные указания может дать только Роспотребнадзор", - заявил он.

Сложности соблюдения дистанции

Директор Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум рассказала, что обсуждается еще одна версия рассадки, согласно которой продаваться билеты будут через ряд и через два места. "Для театров это очень сложно и непривычно, потому что у нас ряды довольно узкие. Человек, проходя мимо другого, хотя и садясь в шахматном порядке, близко с ним соприкасается", - поделилась она. Она отметила также сложность соблюдения социальной дистанции в небольших пространствах театра, где примерно по 40 мест.

По словам Апфельбаум, несмотря на то, что озвученные меры безопасности в театрах оставляют пока больше вопросов, их разработка - уже движение к открытию театров. "Есть хоть какая-то отправная точка, если хотя бы так разрешат играть, то так начнем играть. Хотя конечно, видеть полупустой зал будет очень непривычно", - сказала она.

Срок начала продажи билетов в августе директор театра считает приемлемым. "Исходя из того, что мы хотим начать играть в сентябре, нужен хотя бы месяц для продажи билетов. Кроме того, у нас много зрителей перенесли посещение на сентябрь-октябрь, нам нужно понять, как мы их обслужим", - резюмировала директор РАМТ.

Художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина в беседе с ТАСС предположила, что пока рано планировать специфическую рассадку зрителей, до предполагаемой даты открытия театров. "В любом случае, играть спектакли имеет смысл, с шахматной ли рассадкой, с любым количеством зрителей - для театра это такая же работа и творческая, созидательная деятельность. Искусство исследует сейчас разные формы, в том числе спектакль для одного человека. Другое дело, что в этом случае почти невозможно что-то зарабатывать", - рассказала она, добавив, что в репертуаре "Практики" есть и спектакли с небольшим количеством участников, и моноспектакли, которые можно играть с соблюдением социальной дистанции.

Летние репетиции

Готовы приступить к показу спектаклей с соблюдением всех необходимых мер безопасности сразу после снятия режима ограничений и некоторые театры в регионах. Так, в Свердловской области театральный сезон планируют начать летом, сообщила журналистам министр культуры региона Светлана Учайкина. "Мы спланировали отпуска с руководителями учреждений на месяц раньше для того, чтобы уже в середине июля, после выхода, смогли быть проведены репетиции, <...> чтобы начать режим работы наших учреждений раньше, нежели осенью", - рассказала она. К меньшему числу зрителей, в том числе рассадке их в "шахматном порядке", в регионе готовы, сказала министр.

Премьерные спектакли готовы показать уже в июле и в пермском авторском театре "У Моста", где репетиции проходили онлайн. Как сообщил ТАСС художественный руководитель театра Сергей Федотов, театр уже составил афишу, закупил для посетителей маски и готов продавать билеты для рассадки в "шахматном порядке".

Особенности рассадки

Во многих театрах отмечают, что рассадка зрителей в шахматном порядке существенно повлияет на доход учреждений. Директор муниципального театра "Парафраз" в городе Глазове (Удмуртия) Алексей Перевощиков отметил, что подобные рекомендации для небольших театров означают, что их деятельность станет экономически не выгодной. Режиссер частного ижевского театра Les Partisans Павел Зорин считает, что подобная мера должна вводиться в индивидуальном порядке, так как, к примеру, в их театре, который располагается в небольшом помещении, вмещающем максимум 80 человек, билеты продаются без определенных посадочных мест.

В то же время, о понимании и готовности к новой системе рассадки зрителей корреспонденту ТАСС сказал худрук Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева Владислав Колиев. "Театр готов даже работать с шахматной рассадкой, прежде всего, это здоровье людей. С началом работы театров будут соблюдаться все необходимые для этого правила. Готовы работать даже чаще, чем раньше, то есть не раз в неделю, а два и более раз показывать спектакли", - отметил Колиев.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, театр, зрительный зал которого вмещает 830 зрителей, готов продавать билеты с рассадкой в "шахматном порядке", продумывать меры безопасности на входе и в фойе. А вот разместить на безопасном уровне артистов на сцене, музыкантов в оркестровой яме и технический персонал за кулисами сложнее, поэтому, с учетом новых требований, возможно играть только камерные концерты, но театр прорабатывает этот вопрос. "Мы будем искать любую возможность работать для зрителей. Мы отслеживаем идеи коллег в Европе. <..> Мы также ищем собственные решения. Так, у нас есть open-air спектакль Location, который позволяет выполнить все требования безопасности, поскольку он проводится на открытом воздухе. Вероятно, это первое событие, на которое мы сможем пригласить публику", - сказал Борисов.

В ожидании отмены ограничений

Генеральный директор Санкт-Петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб рассказал ТАСС, что и репетиции, и продажи билетов на спектакли из репертуара возобновятся только после того, как угроза распространения коронавируса будет минимизирована. "Что касается рассадки "в шахматном порядке", я считаю, что это напоминает "русскую рулетку". А в буфет зрители как пойдут? А в метро как они поедут в театр?" - отметил Шуб. Исходя из сегодняшней ситуации, театр планирует вернуться к репетициям после выхода из отпуска - в июле, а открыть двери для публики примерно в середине сентября.

"Балтийский дом" запустил на своих интернет-ресурсах акцию "Поддержите театр - не сдавайте билеты": как только театр вернется к работе, зрители, не сдавшие билеты на отмененные или перенесенные спектакли, смогут выбрать любую постановку из репертуара и посетить ее до 31 декабря 2020 года. Также в театре открыли продажу билетов на "Спектакль с открытой датой": билеты можно приобрести дешевле, чем обычно, на взрослые и детские спектакли Большой сцены и посмотреть их в любой день также до конца года, предварительно уведомив театр.

Петербургский Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, вместимость которого составляет около 500 зрителей, готов продавать билеты для рассадки в "шахматном порядке". Запускать продажу билетов на спектакли коллектив будет после официального объявления даты снятия запрета на проведение массовых мероприятий, афиша уже готова: так, в сентябре театр рассчитывает показать премьеру спектакля "Три апельсина. Карнавал", ранее запланированную на май.

В единственном в Крыму евпаторийском Театре юного зрителя о возобновлении спектаклей с публикой также пока не задумывались. "Это отдаленная перспектива, как минимум до сентября, так же, как и возобновление продажи билетов. Мы с июня уходим в отпуск до начала июля. Речь пока может идти о репетициях малыми группами до двух человек максимум, такой процесс мы с этой недели начали. О спектаклях со зрителями пока говорить рано", - рассказал ТАСС художественный руководитель ТЮЗа Андрей Пермяков.

Не определились со временем открытия учреждения для посетителей и в Ханты-Мансийском театре кукол. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, после выхода из режима самоизоляции планируется устроить праздничное мероприятие, но конкретные планы еще не прорабатывались.

Осенние премьеры

Однако многие театры страны готовы начать продажу билетов летом и приступить к показу спектаклей осенью. Так, Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле планирует представить три премьеры в ноябре. Как ранее сообщал художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, 15 ноября в театре планируется провести Международный Волковский фестиваль. С 2000 года на старейшей российской сцене свои спектакли показывают театральные коллективы России и зарубежья.

Новосибирский театр "Красный факел", отмечающий в 2020 году свое 100-летие, из-за пандемии коронавируса вынужден был перенести праздничные мероприятия с апреля на сентябрь. Премьера документального спектакля об истории театра "Мой "Красный факел" в постановке Тимофея Кулябина состоится 15 и 16 сентября, ее смогут посетить все зрители, купившие билет на апрельскую премьеру. Как пояснили ТАСС в театре, продажу билетов "Красный факел" планирует начать в июле, в июне сотрудники учреждения уходят в отпуск.