Минкультуры в конце лета согласует с Роспотребнадзором варианты рассадки в театрах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует в конце лета направить в Роспотребнадзор рекомендации для безопасного открытия театров после снятия ограничительных мер, в том числе варианты рассадки зрителей в театрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Летом, в конце июля - начале августа, мы направим на согласование в Роспотребнадзор тот вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтет оптимальным театральное сообщество", - цитируют в пресс-службе статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.

По словам Маниловой, необходимо быть реалистами и понимать, что выбор сегодня - не между аншлагом и неполным залом, а между неполным залом и закрытым театром. "В любой стране театры открываются на последней фазе снятия ограничений. Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза, наконец, настанет. Тогда театр законно сможет позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать ни живую энергию театра, ни его экономику", - поделилась замминистра.

Она уточнила, что рассадка точно не будет подразумевать дистанцию в два метра слева, справа, спереди и сзади, при которой в зале на 500 мест поместится 75 человек. "Это хуже, чем ничего", - считает она.

Замминистра культуры добавила, что подходящий рисунок рассадки необходимо заблаговременно просчитать и протестировать все варианты, "ведь новые нормы безопасности с нами надолго". При принятии решения будет учитываться и опыт зарубежных коллег, которые используют в том числе "шахматную" рассадку. "И мы обсуждаем это уже несколько недель в ежедневных <...> контактах с руководителями театров. Сегодня у нас нет решений, не согласованных с отраслью", - подчеркнула Манилова.

Ранее в интервью программе "Время" на Первом канале министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что рассматривается вариант продажи театральных билетов зрителям в шахматном порядке после открытия театров. Манилова позднее сообщила, что продажа билетов в театры начнется с 1 августа согласно "дорожной карте" постепенного снятия ограничений, разработанной Министерством культуры РФ.