Умерла старейший научный сотрудник музея Большого театра Людмила Рыбакова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Старейший научный сотрудник музея Государственного академического Большого театра России Людмила Рыбакова умерла 22 мая в возрасте 80 лет, сообщает в субботу пресс-служба театра.

"На 81-м году жизни после скоротечной болезни умерла Людмила Дмитриевна Рыбакова, старший - и старейший - научный сотрудник музея Большого театра. Старейшие театральные работники - люди уникальные уже в силу того количества лет, что они отдали театру, в данном случае - более пятидесяти. Они верой и правдой, словом и делом беззаветно служат, внося свой несравненный, в том числе нематериальный, вклад в повседневную работу театра. Но даже среди них есть фигуры совершенно необыкновенные", - говорится в сообщении.

В театре Людмилу Рыбакову называют "национальным достоянием Большого театра". "Рыбакова - ходячая энциклопедия его истории, наш главный музейный экспонат, не хранитель, а самый настоящий ангел-хранитель нашего музея", - говорится на сайте.

"Конечно, в первую очередь она была связующим звеном между веками нынешним и минувшим, в круг ее общения входили великие артисты золотого века Большого. Тем, что пели, она в соавторстве со своей подругой посвятила книгу - "Большой театр. Золотые голоса". С одним из этих золотых голосов - Ириной Архиповой - она состояла в дружеских отношениях со своих студенческих лет. Великая певица отправляла ей открытки и письма чуть ли не из каждого гастрольного путешествия", - рассказывают в театре.

Трудом жизни Рыбаковой стала книга "Война и музыка" (2005) - собрание документов, фотографий, воспоминаний, рассказывающих о жизни и деятельности Большого во время Великой Отечественной войны. "Так Людмила Дмитриевна, всегда одержимая идеей воздать дань, укрепить музейные связи с повседневностью, откликнулась на 60-летие Великой Победы. Пять лет спустя она за свой счет переиздала и дополнила этот сборник", - говорится на сайте.

Людмила Рыбакова родилась 5 июля 1939 года в поселке Георгиевка Луганской области. В 1963 году окончила филологический факультет МГУ. В 1964 году стала работать в музее Большого театра на общественных началах. В конце 1966 года поступила в музей на постоянную службу, которую оставила в 2017-м по состоянию здоровья. Имела звание заслуженного работника культуры РФ. Среди прочих знаков отличия - премия Попечительского совета Большого театра.