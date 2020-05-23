Концерт Бьорк в Москве перенесли из-за пандемии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Выступление исландской певицы Бьорк в Москве, запланированное на 2 июля, перенесено на 14 июня 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в субботу организаторы концерта - компания SAV Entertainment - на странице в Facebook .

"Из-за пандемии COVID-19 мы вынуждены перенести концерт Бьорк 2 июля в Crocus City Hall. Мы так же расстроены, как и вы, но здоровье и безопасность артистки, ее команды, сотрудников площадки и зрителей являются нашими главными приоритетами. Новая дата концерта - 14 июня 2021 года", - сообщили организаторы.

В концертном агентстве уточнили, что купленные на мероприятие билеты остаются действительными.

Планировалось, что певица выступит под аккомпанемент оркестра "Русская филармония".

Бьорк Гудмундсдоттир - певица и киноактриса, автор альбомов Homogenic, Volta, Biophilia, Vulnicura и других. Снималась в фильме Ларса фон Триера "Танцующая в темноте", за эту роль получила приз Каннского фестиваля. Также 54-летняя артистка удостоена музыкальных наград MTV Europe Music Awards (1995) и MTV Video Music Awards (1998, 2000). Она 13 раз номинировалась на американскую премию "Грэмми".

С середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия.