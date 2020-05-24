В России отмечают 80-летие со дня рождения Бродского

Бродского любят, помнят и цитируют. Компания "Медиалогия" подсчитала, что пользователи соцсетей, форумов и блогов только с января по апрель 2020 года упоминали Бродского 752 тыс. раз. На март, когда в России начались ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пришлось 224,5 тыс. сообщений с его именем, стихотворение "Не выходи из комнаты" в самые первые дни карантина цитировали 62,4 тыс. раз - десятикратный рост популярности в сравнении с февралем.

Для воспитания чувств и души

Бродский более 30 лет, с тех пор, как его стали вновь публиковать в Советском Союзе, остается одним из самых востребованных авторов среди читателей, отметил в беседе с ТАСС друг поэта, писатель, историк, соредактор журнала "Звезда" Яков Гордин. "Бродский - это такая уникальная литературная фигура, которая уже многие десятилетия в ровной степени актуальна. Никаких таких провалов за все эти годы. <…> Он один самых продаваемых авторов: постоянно выходят его книги, книги очень разные, и все расходятся", - рассказал он.

На фоне популярности всей поэзии Бродского Гордин выделил стихотворение "Не выходи из комнаты". "Я жду, когда его положат на музыку. <…> [Оно] не из главных его стихотворений, и сам он его в сборники не включал свои американские, но тем не менее сейчас оно тематически очень пришлось кстати", - рассказал Гордин. Для знакомства с творчеством Бродского тем, кто еще не успел этого сделать, он порекомендовал начинать со стихотворений начала 60-х годов. По его словам, читать любовную лирику Бродского стоит, чтобы "учиться чувствовать", а цикл "Письма римскому другу" - "для воспитания души". "Его стихи 90-х годов, самых последних лет - это образец того, как противостоять трагичности жизни", - добавил он.

При том, что стихи Бродского популярны у людей всех возрастов, главные его читатели - это молодые люди, считает Гордин. "С юности, с первых своих стихов [он] ставит самые роковые и болезненные для человека вопросы, и поэтому особенно человек молодой читает эти стихи как руководство - трезво, прямо смотреть на жизнь, не боясь жизни. Это то, чему учит поэзия Бродского", - сказал собеседник.

Слушать интонации

Притягательность фигуры Бродского и его творчества именно для молодых людей отмечает и президент Санкт-Петербургского Общественного благотворительного фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Нина Попова. В музее Ахматовой проходило множество выставок и событий, посвященных поэту, в его помещении с 2005 года располагается экспозиция "Американский кабинет Иосифа Бродского", основанная на вещах, которые передала вдова поэта Мария Соццани-Бродская из небольшого городка Саут-Хедли, где Бродский жил и преподавал с начала 1980-х.

"Его читать сложно, метафорика такая затрудненная, и она открывается только его интонацией, когда его слушаешь, мне так кажется. Я как-то с помощью его интонации для себя открываю многие смыслы его поэзии, которые, конечно, очень трудные, но безумно интересные", - отметила Попова.

Именно с прослушивания записей чтения самим Бродским, по ее мнению, стоит начать приобщение к его поэзии. "Это сейчас доступно. Там есть вызов, там есть воззвание какое-то, несение некоего высокого смысла и такая потребность человека молодого не обольщаться никакими дешевыми идеями и предложениями, а самому находить выход, самому находить путь размышления. Вот это в нем очень сильно", - сказала она.

Новый музей

В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в тех самых "Полутора комнатах" в доме Мурузи, где он жил с родителями с 1955 по 1972 годы и откуда впоследствии уехал в эмиграцию. Но ситуация с пандемией вынудила отложить событие на несколько месяцев.

"Музей задуман как музей-квартира, но не в классическом понимании. Основная мысль в том, что это место, куда приходят в гости, а не территория жестких запретов, где идет механическое поклонение мемориальным вещам, которых касалась когда-то рука великого поэта. Это и место для проведения лекций, кинопоказов, встреч, временных выставок, квартирников. Мы не замыкаемся на Бродском как на единственной теме, о которой мы говорим, мы от него отталкиваемся", - рассказал ТАСС куратор проекта - историк и главный редактор портала "Brodsky.online" Павел Котляр.