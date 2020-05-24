В России отмечают 80-летие со дня рождения Бродского

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Грандиозный музыкальный марафон и виртуальная экскурсия ждут поклонников поэта, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. В воскресенье ему исполнилось бы 80 лет.
Бродского любят, помнят и цитируют. Компания "Медиалогия" подсчитала, что пользователи соцсетей, форумов и блогов только с января по апрель 2020 года упоминали Бродского 752 тыс. раз. На март, когда в России начались ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пришлось 224,5 тыс. сообщений с его именем, стихотворение "Не выходи из комнаты" в самые первые дни карантина цитировали 62,4 тыс. раз - десятикратный рост популярности в сравнении с февралем.
Для воспитания чувств и души
Бродский более 30 лет, с тех пор, как его стали вновь публиковать в Советском Союзе, остается одним из самых востребованных авторов среди читателей, отметил в беседе с ТАСС друг поэта, писатель, историк, соредактор журнала "Звезда" Яков Гордин. "Бродский - это такая уникальная литературная фигура, которая уже многие десятилетия в ровной степени актуальна. Никаких таких провалов за все эти годы. <…> Он один самых продаваемых авторов: постоянно выходят его книги, книги очень разные, и все расходятся", - рассказал он.
На фоне популярности всей поэзии Бродского Гордин выделил стихотворение "Не выходи из комнаты". "Я жду, когда его положат на музыку. <…> [Оно] не из главных его стихотворений, и сам он его в сборники не включал свои американские, но тем не менее сейчас оно тематически очень пришлось кстати", - рассказал Гордин. Для знакомства с творчеством Бродского тем, кто еще не успел этого сделать, он порекомендовал начинать со стихотворений начала 60-х годов. По его словам, читать любовную лирику Бродского стоит, чтобы "учиться чувствовать", а цикл "Письма римскому другу" - "для воспитания души". "Его стихи 90-х годов, самых последних лет - это образец того, как противостоять трагичности жизни", - добавил он.
При том, что стихи Бродского популярны у людей всех возрастов, главные его читатели - это молодые люди, считает Гордин. "С юности, с первых своих стихов [он] ставит самые роковые и болезненные для человека вопросы, и поэтому особенно человек молодой читает эти стихи как руководство - трезво, прямо смотреть на жизнь, не боясь жизни. Это то, чему учит поэзия Бродского", - сказал собеседник.
Слушать интонации
Притягательность фигуры Бродского и его творчества именно для молодых людей отмечает и президент Санкт-Петербургского Общественного благотворительного фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Нина Попова. В музее Ахматовой проходило множество выставок и событий, посвященных поэту, в его помещении с 2005 года располагается экспозиция "Американский кабинет Иосифа Бродского", основанная на вещах, которые передала вдова поэта Мария Соццани-Бродская из небольшого городка Саут-Хедли, где Бродский жил и преподавал с начала 1980-х.
"Его читать сложно, метафорика такая затрудненная, и она открывается только его интонацией, когда его слушаешь, мне так кажется. Я как-то с помощью его интонации для себя открываю многие смыслы его поэзии, которые, конечно, очень трудные, но безумно интересные", - отметила Попова.
Именно с прослушивания записей чтения самим Бродским, по ее мнению, стоит начать приобщение к его поэзии. "Это сейчас доступно. Там есть вызов, там есть воззвание какое-то, несение некоего высокого смысла и такая потребность человека молодого не обольщаться никакими дешевыми идеями и предложениями, а самому находить выход, самому находить путь размышления. Вот это в нем очень сильно", - сказала она.
Новый музей
В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в тех самых "Полутора комнатах" в доме Мурузи, где он жил с родителями с 1955 по 1972 годы и откуда впоследствии уехал в эмиграцию. Но ситуация с пандемией вынудила отложить событие на несколько месяцев.
"Музей задуман как музей-квартира, но не в классическом понимании. Основная мысль в том, что это место, куда приходят в гости, а не территория жестких запретов, где идет механическое поклонение мемориальным вещам, которых касалась когда-то рука великого поэта. Это и место для проведения лекций, кинопоказов, встреч, временных выставок, квартирников. Мы не замыкаемся на Бродском как на единственной теме, о которой мы говорим, мы от него отталкиваемся", - рассказал ТАСС куратор проекта - историк и главный редактор портала "Brodsky.online" Павел Котляр.
Виртуально побывать в музее все желающие смогут в воскресенье в прямом эфире. "Это будет праздничный концерт. Мы обязательно покажем, как выглядит сейчас это пространство, потому что даже те, кто там был и бывал многократно (музей в начале года работал в тестовом режиме - прим. ТАСС), они его не узнают в хорошем смысле. И разные артисты любезно откликнулись показать свое творческое осмысление наследия Бродского в день его 80-летия", - сказал Котляр.
Среди участников музыкального марафона, получившего название "Не выходи из комнаты", - Александр Васильев (группа "Сплин"), Диана Арбенина, Баста, группа 25/17, Noize MC, Billy's Band и многие другие. В эфире впервые покажут кадры из документального фильма "Часть Речи. 2020", где любимые стихи Бродского прочитают его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие. Событие будет транслироваться в канале YouTube Триколора, на странице ВКонтакте и его телеэфире.
Бродский на Западе
Первый канал 24 мая покажет фильм "Бродский не поэт", который в 2015 году завоевал премию ТЭФИ как лучший документальный.
Авторы Николай Картозия и Антон Желнов рассказывают историю "о человеке, который навязал миру свою конституцию, о ленинградском мальчике, который хотел стать мировым поэтом, - и стал".
Россия, Америка, Италия, Швеция, Финляндия - авторы следуют за своим героем, самым путешествующим из всех русских писателей. Зрители увидят места, ставшие его биографией, людей, определивших его судьбу. В фильме использованы более 100 частных фотографий, выступления и интервью, домашние видеозаписи, сделанные друзьями поэта, личные письма - родителям, друзьям, врагам, а также коллекция рисунков автора. Авторы также сфокусировались на истории частной дипломатической войны. Будут показаны письма Генри Киссинджера и Эдварда Кеннеди, пытавшихся вывезти родителей Бродского в США. Бродский-преподаватель читал лекции и вел семинары в Мичиганском и Колумбийском университетах, служил в женском колледже Маунт-Холиок. В фильме его ученики собрались в одной аудитории и поделятся воспоминаниями о нем.
Создатели фильма открывают "Америку Бродского": город Анн Арбор на Среднем Западе, где находится его первый дом, куда он хотел привезти родителей. Его первый университет, где он учил американцев, еще не донца освоив английский. И, конечно, бары, где нередко продолжались лекции. Зрители также смогут увидеть Италию и Швецию поэта.
Из биографии
Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В конце 1950-х и начале 1960-х годов сблизился с группой ленинградских поэтов (Евгений Рейн, Анатолий Найман и др.), познакомился с Анной Ахматовой. Осенью 1963 года в газете "Вечерний Ленинград" появился фельетон "Окололитературный трутень", авторы которого обвинили Бродского в тунеядстве и "паразитическом образе жизни". Уже в феврале 1964 году Бродского арестовали, а 13 марта приговорили к максимально возможному наказанию за тунеядство - пяти годам принудительных работ на Севере.
В апреле 1964 года Иосиф Бродский был отправлен в деревню Норенскую Коношского района Архангельской области. В это время развернулась активная общественная кампания, письма в защиту Бродского подписали ведущие деятели советской культуры (Дмитрий Шостакович, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Александр Твардовский, Юрий Герман и др.). Тогда же поэт получил международную известность, за границей начали печатать его стихи. Под давлением общественности после 18 месяцев ссылки срок был сокращен до реально отбытого, и в сентябре 1965 года Бродского освободили.
После ссылки Бродский поступил на работу переводчиком в Ленинградское отделение Союза писателей СССР. Он столкнулся с негласным запретом на публикацию в СССР своих работ, хотя его произведения для детей и переводы выходили в печать.
В мае 1972 года Бродского вызвали в Отдел виз и регистраций и предложили эмигрировать в Израиль, что фактически было ультиматумом. 4 июня поэт, лишенный советского гражданства, отбыл в Вену. В июле 1972 года Бродский прилетел в США. С 1972 по 1980 год с перерывами он преподавал историю русской литературы, теорию стиха и другие предметы в Мичиганском университете в городе Энн-Харбор. В 1977 году получил американское гражданство.
Он много путешествовал, регулярно выступал на литературных фестивалях и поэтических чтениях. Сборники стихов Бродского на русском языке ("Конец прекрасной эпохи", "Часть речи", "Новые стансы к Августе", "Урания" и др.) выходили в американском издательстве Ardis. Также поэт до конца жизни занимался литературными переводами на русский и английский языки, писал эссе на английском ("Набережная неисцелимых", "Полторы комнаты").
В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью". В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале "Новый мир". В 1991 году Бродскому было присуждено почетное звание "Поэт-лауреат Библиотеки Конгресса США".
Иосиф Бродский умер в ночь на 28 января 1996 года в Нью-Йорке. Был похоронен в США, в 1997 году перезахоронен в Венеции.