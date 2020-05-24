Онлайн-чтение романа "Они сражались за Родину" стартовало в день 115-летия Шолохова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Онлайн-чтение романа Михаила Шолохова (1905 - 1984) "Они сражались за Родину" стартовало в день 115 летия со дня рождения писателя. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня мы отмечаем 115-летие нашего земляка, великого писателя Михаила Шолохова. Его внук, Александр Шолохов, предложил приурочить к этой дате Всероссийскую литературную акцию с чтением потрясающего военного романа "Они сражались за Родину". Выбрал эмоционально мощный фрагмент, посвященный размышлениям о жизни и смерти на войне. Полагаю, он в лучшей мере отражает литературный дар Михаила Александровича, который сочетался в нем со стойким характером, личной харизмой", - написал Голубев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что любовь писателя к родной земле объединяла все его великие произведения. "Любовь к родному краю объединила все творения нашего великого земляка - и ранние донские рассказы, и роман "Они сражались за Родину", и главный труд его жизни - эпопею "Тихий Дон". Эту любовь он пронес через всю жизнь и оставил нам. И сегодня, вспоминая Михаила Александровича Шолохова, мы можем гордиться тем, что именно наша земля воспета в его произведениях", - отметил глава региона.

Голубев также обратился к жителям с призывом поддержать акцию и прочесть онлайн произведение Шолохова. "Я прочел свой фрагмент и прошу вас поддержать эту акцию. Читайте и перечитывайте Шолохова! Его книги, посвященные Донскому краю, нашим традициям, чертам нашего донского характера, способны каждого сделать лучше, сильнее и богаче духовно!" - заключил губернатор Ростовской области.

Акция "Вместе с Шолоховым "Они сражались за родину" организована государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова. Планируется, что 24 мая 115 представителей культуры, искусства, политики в онлайн формате начнут читать главы романа "Они сражались за родину". Первые строки романа прозвучат в исполнении советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, министра культуры России Ольги Любимовой. Чтение-марафон в течение всего года продолжат известные политики и писатели, артисты и бизнесмены, меценаты и медики, ученые и спортсмены.

О писателе

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) - советский писатель, автор романов "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Они сражались за Родину", рассказа "Судьба человека" и других произведений. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) за роман "Тихий Дон".

Шолохов родился на хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа Области Войска Донского (теперь хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области), которая является центральным местом действия в "Тихом Доне". Еще при жизни писателя в Вешенской был открыт бюст Шолохова. На родине писателя также работает Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова.