Опрос: большинство россиян знают, что фраза "Не выходи из комнаты" принадлежит Бродскому

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Большинство россиян знают, что строчка "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку" принадлежит поэту Иосифу Бродскому, 80 лет со дня рождения которого исполняется 24 мая. Об этом сообщается в опросе, опубликованном в четверг на сайте стопкоронавирус.рф.

"Большинство опрошенных (56-77%, в зависимости от площадки) верно указали Иосифа Бродского. Еще 15-16% считают, что тезис принадлежит представителю Всемирной организации здравоохранения, остальные голоса распределились между Владимиром Маяковским, Робертом Рождественским и Борисом Пастернаком", - говорится в опросе.

Опрос об авторстве фразы, которая стала главным призывом периода самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 в России, команда стопкоронавирус.рф провела среди своих подписчиков в мессенджерах Telegram, Viber. В опросе 23 мая приняли участие свыше 40 тыс. человек.

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В конце 1950-х годов и начале 1960-х сблизился с группой ленинградских поэтов (Евгений Рейн, Анатолий Найман и другими), познакомился с Анной Ахматовой.

Осенью 1963 года в газете "Вечерний Ленинград" появился фельетон "Окололитературный трутень", авторы которого обвинили Бродского в тунеядстве и "паразитическом образе жизни". В мае 1972 года Бродского вызвали в Отдел виз и регистраций и предложили эмигрировать в Израиль, что фактически было ультиматумом. 4 июня поэт, лишенный советского гражданства, отбыл в Вену.

В 1987 году Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью".