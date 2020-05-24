Умерла профессор театрального института в Ярославле Маргарита Ваняшова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Театральный критик, профессор Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ), заслуженный работник культуры РФ и автор книги "Театр Евгения Марчелли" Маргарита Ваняшова умерла в воскресенье после тяжелой болезни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook академического театра драмы им. Ф. Волкова.

"Двадцать четвертого мая в результате тяжелой болезни скончалась профессор ЯГТИ Маргарита Георгиевна Ваняшова. С ее уходом Волковский театр осиротел", - говорится в сообщении.

Маргарита Ваняшова родилась в 1943 году в Иваново. Занялась преподавательской деятельностью в 1965 году, с 1980 года преподавала в Ярославском государственном театральном институте. Получила звание заслуженного работника культуры РФ в 1994 году. Театральный и литературный критик, литературовед, историк театра, член Ассоциации театральных критиков России, автор многочисленных книг и статей о Волковском театре и его основателе.