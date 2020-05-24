Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Народный артист РСФСР цирковой наездник Тамерлан Нугзаров умер в воскресенье в возрасте 77 лет. Сообщение о смерти артиста со ссылкой на руководстко и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании появилось на официальном сайте Росгосцирка.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера Нугзарова началась, когда ему было 15 лет.

Нугзаров являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации за спектакль "Горская легенда". За свою карьеру он собрал также самые престижные международные награды. В частности, принц Монако Альберт в Монте-Карло наградил его статуэткой "Золотого клоуна", актриса Джина Лоллобриджида вручала артисту "Платиновую звезду" в Вероне, голливудский актер Кирк Дуглас - циркового "Оскара" в Лос-Анджелесе. Вместе со своим коллективом Тамерлан Нугзаров побывал в 25 странах.