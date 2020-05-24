Отрывки произведений Лермонтова будут транслировать у литературного бювета Железноводска

ПЯТИГОРСК, 24 мая. /ТАСС/. Динамики для трансляции отрывков из произведений Михаила Лермонтова планируется установить у литературного бювета в Железноводске Ставропольского края, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города-курорта.

"С четырех сторон "бювета-книги" специалисты установят трансляторы и динамики, из которых будут доноситься бессмертные произведения Михаила Лермонтова. Решили не ограничиваться поэзией и записать все жанры, в которых творил великий русский гений", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, установить оборудование планируется в ближайшее время, а запустить трансляции - в начале июня. По словам собеседника агентства, принять участие в озвучке произведений смогут и жители Железноводска.

Литературный бювет был открыт осенью 2019 года. Здание в форме куба находится на Каскадной лестнице курорта. На стены бювета лазерной гравировкой нанесены отрывки произведений Лермонтова. Внутри скважина источника № 56 с минеральной водой ессентукского типа.