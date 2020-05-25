Музыкальные театры Петербурга и Иркутска впервые открывают виртуальные обменные гастроли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр имени Николая Загурского откроют в понедельник виртуальные обменные гастроли. Об этом совместном проекте сообщила пресс-служба петербургского театра.

"С 25 мая по 4 июня наш театр предоставляет свои интернет-платформы для виртуальных гастролей Иркутского областного музыкального театра. В эти же дни на официальных ресурсах иркутского театра будут представлены постановки петербуржцев. Таким образом, соблюдая режим изоляции, но преодолевая при этом тысячи километров, театры познакомят зрителей со своим творчеством", - рассказали в пресс-службе.

Оба театра в ходе виртуальных гастролей покажут пять спектаклей в разных жанрах. Иркутяне представят мюзикл "Секрет ее молодости" Владимира Баскина, музыкальную драму "Цезарь и Клеопатра" и комедию "Дамский портной" Александра Журбина, музыкально-пластический спектакль "Анна и адмирал. История любви" и оперу "Две королевы" Антона Светличного.

В исполнении петербуржцев зрители Иркутска и области увидят комедию "Голливудская дива" на музыку Ральфа Бенацки, мистерию "Белый.Петербург" Георгия Фиртича, оперетту Франца Легара "Граф Люксембург", а также концерты "Легар-гала" в честь 150-летия со дня рождения композитора и "Возвращая к жизни" памяти артистов Музкомедии, работавших во время блокады Ленинграда.

"Сложившиеся обстоятельства заставляют осваивать новые формы взаимодействия с аудиторией. Здорово, что мы с петербургскими коллегами сумели найти способ поддержать друг друга в такой трудной ситуации", - отметила в обращении к петербургским зрителям директор иркутского театра Татьяна Мезенцева.

Генеральный директор петербургского театра Юрий Шварцкопф, приветствуя сибиряков, выразил надежду, что встреча петербургских артистов и иркутян в традиционном формате непременно состоится, когда закончится пандемия.