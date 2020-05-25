Ленни Кравиц отложил концерт в Москве из-за коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Американский певец Ленни Кравиц не сможет выступить в Москве 10 июня, как это было запланировано, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник организаторы его гастролей - компания SAV Entertainment - на странице в Facebook.

"Всем моим друзьям в Европе. Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся, - привели слова Кравица организаторы. - Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное - безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала".

В концертном агентстве пообещали в ближайшее время сообщить новую дату московского шоу. Ранее сообщалось, что певец выступит в "Крокус Сити Холле".

Ленни Кравиц - автор песен, продюсер, аранжировщик. В своих композициях он объединяет элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, фолк и баллады. Кравиц сыграл одну из ролей в фильме "Голодные игры".

С середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия.