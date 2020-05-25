Эрмитаж опробует новую систему посещения на примере центров в Казани и Амстердаме

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Новая система посещения эрмитажных экспозиций с учетом соблюдения усиленных санитарных мер будет опробована в центрах-спутниках Государственного Эрмитажа в Казани и Амстердаме, которые первыми начинают действовать в системе музея после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом рассказал в понедельник генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС.

"Нам повезло. У нас один Эрмитаж только что открылся в Казани, через несколько дней открывается другой Эрмитаж - в Амстердаме, и вот собираем весь этот опыт и распространяем среди коллег, с тем, чтобы действительно создать систему, в которой людям будет комфортно", - сказал Пиотровский. Основной комплекс музея в Санкт-Петербурге пока закрыт для посетителей в рамках действующих ограничений по коронавирусу.

Ранее Пиотровский сообщил, что музеям придется кардинально менять систему приема посетителей, решать вопросы продажи билетов, логистики, чтобы избегать скопления людей, но сохранить возможность комфортного осмотра экспозиции. Этот механизм, по его словам, сейчас разрабатывается. "Видимо, придется делать в музеях маршруты и ограничивать по времени <...> Это сложнейшие вопросы, <...> будем смотреть [в качестве примера] на аэропорт", - сказал он на пресс-конференции.

Гендиректор Эрмитажа отметил, что при построении новых правил важно предусмотреть возможность льготного посещения музея посетителями ряда категорий, включая пенсионеров, студентов и школьников, а также учесть, что не все люди имеют возможность заказывать билеты онлайн. "Заказы онлайн - казалось бы, замечательно, но не забудем, что у нас значительная часть никакого онлайна не имеет, и компьютера не имеют, и не умеют им пользоваться", - сказал он.

Опыт Казани

Власти Татарстана разрешили с 18 мая работать музеям и библиотекам при соблюдении строгих санитарных требований. В Центре "Эрмитаж-Казань" из-за ситуации с пандемией коронавируса до 18 октября продлена выставка "Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа", которая должна была завершиться 24 мая.

Как рассказала ТАСС начальник центра "Эрмитаж - Казань" Маргарита Тихонова, на входе в музей стоят санитайзеры, для всех посетителей обязательно наличие масок и перчаток. Посещение центра идет в рамках сеансов для того, чтобы не допускать большого скопления людей.

"У нас сеанс начинается в 10:00 часов и дальше через каждые 30 минут с санитарной паузой с 13:00 до 14:00 часов, в пятницу мы работаем немного дольше - до восьми часов вечера, поэтому [проводятся] две такие санитарные паузы в течение часа. Чтобы попасть на выставку, необходимо записаться - нам звонит наш посетитель, записывается, и мы благодаря этому регулируем поток. В каждом зале допускается не более 10 человек, посетители двигаются в одном направлении по выставке и не должны возвращаться назад, <...> в течение часа они смотрят выставку. <…> Обязательно соблюдение социальной дистанции, посетитель после того, как просматривает выставку, спускается вниз и выходит", - сказала она.

Поток посетителей в эрмитажном центре в Казани после возобновления работы пока невелик. "Сейчас не то, чтобы все кинутся в музеи - в Казани 4 человека пришли в первый день. Но будет раздражение, и нам надо всем вместе подумать, как сделать так, чтобы всем было комфортно. Важно проанализировать, что люди с разными уровнем знаний ждут от музеев", - сказал Пиотровский.

Коллекция Государственного Эрмитажа, который располагается в 10 зданиях в Санкт-Петербурге, включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. В рамках программы "Большой Эрмитаж" создаются центры-спутники музея в России и за рубежом. Эрмитажные выставочные центры работают в Амстердаме, Выборге и Казани, открыты также центры-спутники "Эрмитаж - Италия" в Венеции и "Эрмитаж - Сибирь" в Омске. В ближайшее время планируется открыть центры в Екатеринбурге, Калуге, Москве, Владивостоке.