Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире в период пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский мультфильм "Маша и Медведь" занял четвертое место среди самых востребованных детских проектов в мире в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании Animaccord со ссылкой на независимое исследование международного агентства Parrot Analytics.

"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало результаты "глобальной гонки" самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии, в ТОП-5 которых был включен российский мультсериал производства Animaccord - "Маша и Медведь", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, исследование проходило с 1 марта по 3 мая, востребованность проектов измерялась, в частности, онлайн-запросами детского контента в период пика пандемии. Первое место в десятке лидеров занял мультфильм "Свинка Пеппа", на второй строчке оказался "Губка Боб квадратные штаны", на третьей - "Звездные войны: Войны клонов". Российский проект, согласно исследованию, находится на четвертом месте.

Ранее создатели "Маши и Медведя" запустили международную кампанию "Когда все дома" (по одноименному названию эпизода 32), которая включает новые тематические анимационные ролики о правилах гигиены и полезных активностях дома, а также серию образовательных постеров, флешмоб "Спасибо врачам" и другое. Ролики показывали как в интернете, так и в эфире 26 мировых телеканалов, в том числе в Италии, Великобритании, Мексике, России.

"Глобальная кампания "Когда все дома" <...> объединила свыше 10 миллионов пользователей только в официальных социальных сетях проекта "Маша и Медведь" среди аудитории стран России и СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы и других. Общее количество просмотров коротких эпизодов о здоровье и гигиене на официальных YouTube-каналах мультсериала превысило 20 миллионов", - уточнили в компании.

О мультфильме

В 2019 году мультсериалу "Маша и Медведь" исполнилось 10 лет. Мультфильм переведен на 39 языков, его показывают более чем в 150 странах мира. Летом прошлого года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины песенки".

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).