{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер джазовый барабанщик Джимми Кобб

Ему был 91 год

ТАСС, 25 мая. Американский джазовый барабанщик Джимми Кобб умер на 92-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила радиокомпания NPR со ссылкой на жену музыканта.

По данным радиокомпании, Кобб умер в воскресенье у себя дома в Нью-Йорке. Причиной смерти стал рак легкого.

Джимми Кобб был участником первого состава джазового коллектива легендарного Майлса Дейвиса, основоположника так называемого кул-джаза и джаз-рока. Кобб также сотрудничал с другими известными музыкантами и исполнителями, такими как Дина Вашингтон, Кларк Терри и Билл Эванс.

Теги
США
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с закрашенным портретом Бродского
В администрации Центрального района города сообщили, что рисунок не был согласован ни с одним из профильных комитетов Петербурга
Читать полностью