Денис Мацуев выступит в июне в Берлине

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев даст в июне в Берлине концерт, посвященный дирижеру Марису Янсонсу (1943-2019). Об этом музыкант сообщил в понедельник, выступая на первом дискуссионном форуме ArtSpacе.

"Концерт должен был быть с маэстро Марисом Янсонсом. Мы приняли решение провести его 19-20 июня в Digital Concert Hall в Берлине. Не исключено, что даже при определенном количестве зрителей внутри", - отметил Мацуев.

В программе прозвучит Первый концерт для фортепиано и трубы со струнным оркестром Дмитрия Шостаковича. "Мы решили, что будем играть без дирижера, - посвящение дорогому Марису", - уточнил пианист.

Музыкант также сообщил, что из-за пандемии коронавируса у него были отменены 148 концертов. "Речь идет уже о весне 2021 года. Туры, которые были с европейскими и американскими оркестрами, "накрываются", - поделился он.

Форум ArtSpacе организован Фондом поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова и продлится по 3 августа 2020 года. Его тема - "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?". Запланировано 12 еженедельных встреч, дискуссия проходит в режиме видеоконференции. Трансляции организованы на видеохостинге YouTube.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером проекта ArtSpace.