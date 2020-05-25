Минкультуры начнет принимать заявки на субсидии для создания сериалов с 26 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Департамент кинематографии Минкультуры РФ откроет прием заявок на получение субсидий для производства телевизионных сериалов с 26 мая, сообщается на сайте министерства.

"С 26 мая по 16 июня 2020 года объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета (в игровом кино - телевизионных сериалов). Представление заявки на участие в процедуре отбора организаций - получателей субсидий на производство телесериалов и прилагаемых к ней документов может осуществляться в электронном виде на официальном интернет-сайте Минкультуры России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, заявки также можно подать и в стандартной форме, отправив курьера в Минкультуры. Организации кинематографии, которые подали документы в электронном формате, обязаны представить в министерство оригинал заявки на бумажном носителе не позднее 10 рабочих дней с даты завершения приема, отмечается на сайте.

Ранее департамент кинематографии открыл прием заявок на получение субсидий для производства игровых и неигровых фильмов. Очную защиту проектов в этом году заменят на дистанционное рассмотрение презентаций проектов экспертами из-за пандемии.