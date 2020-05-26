Российские знаменитости присоединились к акции #ЧитаемДекамерон

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новеллы Джованни Боккаччо, которые читают российские звезды театра, кино и эстрады, уже доступны на сайте проекта москвастобой.рф. Теперь доступны 27 сочинений одного из самых известных произведений итальянского Ренессанса, сообщается во вторник на портале мэрии.

"На сайте проекта #Москвастобой уже доступно 27 новелл одного из самых известных произведений итальянского писателя Джованни Боккаччо. К акции #ЧитаемДекамерон, запущенной в апреле комитетом по туризму города Москвы, продолжают присоединяться новые участники. Певица Полина Гагарина, актеры театра и кино Ирина Пегова, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Юрий Чурсин, Анна Ардова, Агриппина Стеклова, Дмитрий Власкин, Максим Керин и другие знакомят слушателей с историями, которые были рассказаны героями произведения во второй, третий, четвертый и шестой день пребывания за городом", - говорится в сообщении.

Ранее в апреле в акции поучаствовали актеры театра и кино Вениамин Смехов и Анатолий Белый, актер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, креативный консультант генерального директора Третьяковской галереи, автор четырех книг Алена Долецкая, писатель и актер Григорий Служитель и другие. Видеозаписи размещены на сайте москвастобой.рф и на платформе коротких видео TikTok в официальном аккаунте @discovermoscow.tiktok.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, где можно послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы. Посетителям сайта доступно более 500 видеоматериалов.