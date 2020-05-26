Минкультуры перевыполнит план нацпроекта "Культура" по цифровизации в условиях пандемии

"Количество обращений к цифровым ресурсам культуры - это один из двух основных показателей национального проекта. И уже по итогам первого квартала мы имели около 20,5 млн посещений при общем плане на 2020 год - 32 млн. Учитывая динамику последних месяцев, к концу года мы превзойдем эту цифру в несколько раз", - сказала Ярилова.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. План национального проекта "Культура" по цифровизации отрасли будет перевыполнен в несколько раз по итогам 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в интервью сайту стопкоронавирус.рф .

Так, посещаемость портала "Культура.РФ", по словам замминистра, бьет рекорды и 9 мая превысила 380 тыс. визитов. В День театра состоялось около 40 трансляций, которые собрали в социальных сетях более 2 млн просмотров. В "Ночь музеев" на портале "Культура.РФ" и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 49 трансляций, которые посмотрели более 2 млн человек. Во время акции "Библионочь", посвященной в этот раз 75-летию Победы, только за первый день трансляции мероприятий набрали более 3,2 млн просмотров. Общее количество визитов на портал Национальной электронной библиотеки с начала года уже составило 3,15 млн, а количество обращений - 2,367 млн, что в два раза больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Ярилова напомнила, что Минкультуры в числе первых отреагировало на самоизоляцию граждан для борьбы с распространением коронавируса, переведя работу многих подведомственных учреждений в онлайн-режим.

"В результате мы получили многогранный эффект. Во-первых, люди по всей стране начали понимать, что культурный продукт вполне можно потреблять и онлайн. И для некоторых это даже удобнее. Во-вторых, учреждения культуры все свои усилия сосредоточили на том, чтобы улучшить свой онлайн-продукт, дополнить его чем-то новым, внести какую-то изюминку. И это даст им существенные преимущества в долгосрочной перспективе", - подчеркнула замминистра.

Кроме того, региональные учреждения культуры получили шанс продемонстрировать свои возможности, отметила Ярилова. "Это важно, поскольку во многих субъектах есть очень богатые культурные традиции, есть крупные театры, невероятно насыщенные музейные коллекции, именитые артисты. И теперь об этом узнали гораздо больше людей. Возможно, кто-то даже захочет специально съездить, например, в Екатеринбург, и посмотреть премьеру местного Государственного академического театра оперы и балета", - предположила она.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).