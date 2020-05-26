Третьяковка за три месяца простоя недополучит прибыль в размере €2,7 млн

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Недополученная прибыль Государственной Третьяковской галереи за три месяца простоя из-за ограничений составит примерно €2,7 млн. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова во вторник.

С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня. Трегулова сообщала, что музей надеется открыть с 10 июля выставку "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя.

"Думаю, что 90% с огромным гаком [прибыли потерял музей за это время], потому что единственное, что у нас работает - это онлайн-магазин. Мы определили сразу же, с самого начала свои потери - это примерно €30 тыс. в день. Получается, в месяц мы теряем сумму в €900 тыс., поэтому общие наши потери за три месяца будут, где-то €2 млн 700 тыс. Это недополученные доходы", - сказала Трегулова в ходе дискуссии "Музеи и будущее, которого мы хотим" на форуме "Музейный гид" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Она добавила, что эти средства играли для музея огромное значение, так как их можно было вкладывать в развитие музея, разработку новых программ. "Я не жалуюсь. Музеи обычно жалуются на безденежье, мы тот музей, который деньги зарабатывать научился, - 64% нашего бюджета это то, что мы зарабатываем: 42% мы зарабатывали и еще 22% получали от наших партнеров и спонсоров", - сказала гендиректор.

Сейчас, по ее словам, экономика музеев серьезно изменится из-за пандемии. "Я думаю, что абсолютно правы те, кто говорит, что должна быть усилена и увеличена государственная поддержка музеев. Даже не поддержка, а, процитирую моего коллегу Михаила Борисовича Пиотровского (президента Союза музеев РФ, генерального директора Эрмитажа - прим. ТАСС) - компенсация музеям, театрам, филармониям и прочим учреждениям культуры, в том числе и за выполнение в течение этих трех, а для театров, наверное больше, месяцев важнейшей социальной функции", - сказала Трегулова.