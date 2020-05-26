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Запрет на групповое посещение музеев продлится в течение двух месяцев со дня их открытия

В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запрет на групповое посещение будет действовать в российских музеях в течение двух месяцев со дня их открытия. В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, в июле - уже 70%, говорится в инфографике Министерства культуры, имеющейся в распоряжении ТАСС.

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С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.

"Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия", - говорится в материалах. Указано, что в июне на работу могут выйти 30% сотрудников музея, в июле - уже 70%. Среди требований санитарной безопасности - обязательные замеры температуры на входе, защитные настольные экраны в местах взаимодействия с посетителями, обязательное ношение масок и перчаток, отказ от аудиогидов, бесконтактная проверка билетов.

В комплексе мер по подготовке музеев к открытию - полная санитарная обработка и дезинфекция всех помещений без исключения средствами, которые не повредят экспонатам. Также в каждом помещении от дверей до дверей будет нанесена разметка для социального дистанцирования. Предельное количество посетителей будет рассчитано исходя из нормы "1 человек на 20 квадратных метров".

"Вход в музей по сеансам с интервалами 15 минут. На билете будет указано точное время", - говорится в материалах. Помимо этого в узких залах будет организована "умная маршрутизация - недопущение встречных потоков людей".

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