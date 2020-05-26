Театр "Практика" выпустит три интернет-постановки согласно выбору зрителей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский театр "Практика" под руководством заслуженной артистки России Марины Брусникиной запускает новый интернет-проект "Практика сотворчества", в рамках которого будут созданы три постановки, выбранные согласно зрительскому голосованию. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе театра Мария Никитина.

"Необходимость приостановить показ спектаклей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции диктует театрам новые условия жизни, - сказала Никитина. - Для "Практики" это послужило импульсом для возникновения новой инициативы: сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Мы подумали: а что если сами зрители будут решать, каким должен быть следующий проект, который мы назвали "Практика сотворчества".

В соавторстве со зрителями

По словам собеседницы агентства, театр начинает эксперимент, в рамках которого пьеса, актерский состав и режиссер выбраны путем зрительского голосования. "Выбор осуществлялся в рамках предложенного списка из тех актеров и режиссеров, чье согласие получено заранее, и пьес с прозрачными условиями по авторским правам", - подчеркнула пресс-атташе. Она уточнила, что в списке значились 28 актеров и 11 режиссеров, к постановке предлагалось шесть пьес, в числе которых были "Гамлет. Начало" Уильяма Шекспира, "Три сестры. Финал" Антона Чехова, "Пять вечеров" Александра Володина, "Оглянись во гневе" Джона Осборна, "Танец Дели" Ивана Вырыпаева и "Урожай" Павла Пряжко.

Голосование прошло на канале "Практики" в YouTube. Актеры и режиссеры записали короткие видеоролики от первого лица. Пьесы были представлены кратким сторителлингом, записанным художественным руководителем театра "Практика" Мариной Брусникиной, театроведами Павлом Рудневым, Анной Банасюкевич, Анной Ильдатовой, Алексеем Киселевым, поэтом Феликсом Сандаловым, проинформировала пресс-атташе.

Она сообщила, что по результатам голосования будет создано три интернет-проекта. На первое место по количеству отданных голосов вышел "Урожай" Павла Пряжко, режиссер Никита Бетехтин, исполнителями ролей выступят Артем Быстров, Надежда Лумпова, Сергей Карабань, Марина Васильева.

Вторым названием по итогам голосования стали "Три сестры. Финал" по пьесе Антона Чехова, режиссер Михаил Рахлин, среди выбранных актеров Нелли Уварова, Марьяна Спивак, Юлия Хлынина, Алексей Золотовицкий, Анатолий Белый, Евгений Стычкин, Вениамин Смехов.

На третьем месте, согласно зрительскому выбору, оказался "Гамлет. Начало" по пьесе Уильяма Шекспира, режиссер Талгат Баталов, в актерский состав вошли Никита Ковтунов, Вениамин Смехов, Елена Махова, Николай Фоменко, Стася Милославская, Максим Виторган.

Видео-проекты будут показаны на канале театра "Практика" в YouTube, а также на сайте The Blueprint в рамках инициативы #КультураЖиви.