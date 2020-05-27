"Мелодия" представила не издававшуюся концертную запись Евгения Кисина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые представила запись выступления Евгения Кисина на "Декабрьских вечерах" в 1985 году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе компании.

"В 1985 году Святослав Рихтер пригласил юного пианиста выступить на фестивале "Декабрьские вечера" в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, - рассказали в пресс-службе. - По неизвестным причинам фонограмма концерта не была издана. Сегодня "Мелодия" выпускает эту концертную запись, запечатлевшую игру 14-летнего артиста".

В пресс-службе напомнили, что о Евгении Кисине заговорили в 1984 году. Всесоюзное радио транслировало фортепианные концерты Шопена в его исполнении из Большого зала консерватории на весь Советский Союз. Вскоре имя 12-летнего музыканта знал уже весь мир. Пластинки, зафиксировавшие его первые концерты, выпускались огромными тиражами и раскупались мгновенно.

Выступление на "Декабрьских вечерах" 1985 года было посвящено творчеству Фредерика Шопена, чья музыка сыграла в биографии Евгения Кисина особую роль - именно с Шопена начался его путь в большое искусство. "Уже тогда его игра восхищала не столько техническим мастерством, сколько подлинной зрелостью, "лица необщим выраженьем", присущим лишь избранным исполнителям-творцам. Не только шопеновские миниатюры, но и произведения крупной формы - масштабный Полонез фа-диез минор, Фантазия фа минор, Скерцо № 2 - получают в интерпретации Кисина яркую, образную трактовку, с убедительной цельностью раскрывающую авторский замысел", - омтетили в пресс-службе.

Евгений Кисин - один из самых известных пианистов в мире. Каждый сезон он дает концерты в Германии, Англии, Франции, Австрии, Голландии, Швейцарии, Испании, Италии и США. Выступает в Японии, Южной Корее, Гонконге и Тайване. Является постоянным участником многих музыкальных фестивалей.

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