Фильм Сергея Саркисова "Ненависть среди нас" получил две номинации на "Эмми"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Документальный фильм "Ненависть среди нас", одним из продюсеров которого стал Сергей Саркисов, был дважды номинирован на Дневную премию "Эмми". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Блиц Фильм", занимавшейся производством фильма.

Картина стала номинантом в категориях "Выдающаяся специальная программа специального класса" и "Выдающаяся режиссура специальной телепередачи". "Таким образом, по данным американских партнеров по созданию фильма компании Associated Television International, Саркисов стал первым в истории российским продюсером, номинированным на эту престижную премию", - отметили в пресс-службе.

Премьера ленты "Ненависть среди нас" состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Режиссером фильма стал Дэвид Маккензи, продюсерами ленты помимо Саркисова выступили сам Дэвид Маккензи, Дин Кейн, Лаура Маккензи и Монтел Уильямс.

В центре повествования фильма - проявления антисемитизма в современном обществе в США и в Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с агрессивным проявлением антисемитизма в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй мировой войны.

"Я действительно верю, что фильм "Ненависть среди нас" поспособствует пониманию людьми того, что национальная, расовая или религиозная ненависть все еще существуют в нашем обществе и все еще остаются большой опасностью как для всего человечества, так и для каждого отдельного человека какой бы национальности он ни был", - цитируют Саркисова в пресс-службе.

Ранее в шорт-лист номинантов на Дневную премию "Эмми" входил мистический сериал "Прикосновение зла", где Сергей Саркисов выступил режиссером и генеральным продюсером.

О премии

Церемония вручения наград Дневной премии "Эмми" пройдет в виртуальном режиме 26 июня. Впервые за пять лет она будет демонстрироваться в телеэфире. Премия вручается Нью-Йоркской Национальной академией телевизионных искусств и наук и Лос-Анджелесской академией телевизионных искусств и наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах.