В Минкультуры заявили, что библиотеки скоро откроются с соблюдением новых мер безопасности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские библиотеки вскоре откроются для посетителей с соблюдением новых мер безопасности после долгого перерыва, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщила в среду на торжественном открытии Общероссийского дня библиотек министр культуры Ольга Любимова.

"Совсем скоро мы вернемся к привычному образу жизни, и библиотеки страны вновь откроются для более 52 млн зарегистрированных пользователей, но уже с новыми мерами безопасности", - заявила Ольга Любимова.

Министр культуры также отметила, что с запуском национального проекта "Культура" процесс модернизации учреждений в регионах заметно ускорился. "Обновленные учреждения позволяют жителям городов и сел получить равный доступ к проверенным, качественным знаниям и ресурсам", - отметила Любимова.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова рассказала, что министерство разрабатывает планы возвращения учреждений к рабочему процессу. "На следующей неделе мы направим соответствующие рекомендации для региональных и муниципальных библиотек, а также мы дали поручение руководителям федеральных библиотек подготовить в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора и с рекомендациями IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений - прим. ТАСС) инструкции по соблюдению учреждениями мер безопасности при возвращении документов от пользователей", - сказала Ярилова.

Общероссийский день библиотек отмечается в России с 1995 года по указу президента РФ.