СМИ: режиссером фильма, который будут снимать на МКС, станет Даг Лайман

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Американец Даг Лайман выступит режиссером приключенческого фильма c Томом Крузом, съемки которого частично пройдут в космосе. Об этом сообщил интернет-портал Deadline.

Источники издания утверждают, что Лайман вместе с Крузом трудился над первоначальным вариантом сценария готовящейся картины, о которой пока известно крайне мало. Deadline отмечает лишь, что работа над фильмом может начаться "в ближайшем будущем", однако прежде режиссеру и артисту предстоит завершить съемки проектов, которые были приостановлены из-за пандемии нового коронавируса.

Так, Том Круз задействован в съемках седьмой части кинофраншизы "Миссия: невыполнима" (Mission: Impossible 7), которые были прерваны в начале марта текущего года. Режиссер в свою очередь занят работой над картиной "Поступь хаоса" (Chaos Walking). Премьеры обоих фильмов намечены на 2021 год.

Лайман ранее работал в качестве режиссера над такими фильмами, как "Идентификация Борна" (The Bourne Identity, 2002), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2005), "Грань будущего" (Edge of Tomorrow, 2014), "Сделано в Америке" (American Made, 2017) и других. Главные роли в последних двух из перечисленных картин исполнил Том Круз.

В начале мая директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джим Брайденстайн подтвердил появившиеся ранее в СМИ слухи о том, что Том Круз исполнит роль в фильме, съемки которого будут вестись в том числе на Международной космической станции (МКС). "В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС, - написал глава NASA. - Нам нужно с помощью популярных медийных средств вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь". В создании картины принимает участие также компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска.