Самым издаваемым автором в России в 2019 году впервые стал Стивен Кинг

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские издательства в 2019 году выпустили книги и брошюры совокупным тиражом 435,1 млн экземпляров, наблюдается снижение по сравнению с 2018 годом в сегменте художественной и детской литературы. Об этом на заседании в рамках Общероссийского дня библиотек сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

"В 2019 году российскими издательствами было выпущено 115 170 наименований книг и брошюр совокупным тиражом 435,1 млн экземпляров. Это немаленькая цифра, хотя это снижение в сравнении с 2018 годом на 1,5%. Обидно, что снижается тираж книжек в самом приятном и радостном для нас сегменте - это художественная литература и литература для детей. Тем не менее, мы знаем, что личные библиотеки, семейные библиотеки - такая вещь, когда книги накапливаются на полках, передают по наследству, существует определенное насыщение книжных шкафов, поэтому я не воспринимаю это небольшое снижение как трагедию", - сказал Сеславинский.

Как сообщили ТАСС в Российской книжной палате, совокупный тираж в сегменте художественной литературы снизился на 2,4% по сравнению с 2018 годом, он составил 54 млн экземпляров. Самым издаваемым автором в 2019 году впервые стал не российский, а американский писатель - Стивен Кинг.

Тираж детско-юношеской литературы составил 95,6 млн экземпляров, что на 5,3% меньше, чем в 2018 году. При этом в книжной палате уточнили, что тиражи детской литературы, несмотря на снижение, выглядят стабильно по сравнению с отрезком 2011-2019 годах. Писатель Корней Чуковский восьмой год подряд сохраняет лидерство среди авторов детской литературы.

По данным Российской книжной палаты, в 2019 году в России действовало около 5 тыс. издательств и более 5 тыс. книжных магазинов. По оценке экспертов рынка, в 2019 году объем книжного рынка России составил 60,66 млрд рублей без учета неструктурированных продаж и закупок изданий бюджетными организациями и 77,46 млрд рублей - с учетом этих составляющих.

Большинство из издательств и книжных магазинов вынуждены были приостановить работу из-за пандемии коронавируса. По словам главы Роспечати, сейчас отрасль думает о том, какие мероприятия необходимо провести, чтобы "дать старт новой книжной жизни". В условиях пандемии резкий скачок произошел в потреблении электронных книг, добавил Сеславинский. Он отметил, что реально оценить цифры сложно, поскольку сейчас посчитаны только продажи официальных сайтов с электронными книгами, но нельзя исключать того, что некоторые скачивают издания на тех ресурсах, где тексты лежат в свободном доступе.