Британская галерея Тейт впервые за 30 лет отменила присуждение премии Тернера

ТАСС, 27 мая. Британская галерея Тейт (БГТ) в Лондоне впервые за 30 лет отменила присуждение премии Тернера - самой престижной в Великобритании награды в области современного искусства - из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times .

Победителю вручается главный приз в размере £25 тыс. (более $30 тыс.). Еще трое номинантов, вошедших в короткий список премии, получают по £5 тыс. (свыше $6 тыс.). Имя лауреата должно было быть объявлено в начале декабря по итогам проводимой в сентябре в галерее экспозиции произведений участников конкурса. Однако в нынешних условиях, как считает председатель жюри директор БГТ Алекс Фаркухарсон, организовать выставку невозможно.

Вместо этого устроители конкурса решили с помощью спонсоров вручить гранты по £10 тыс. ($12,2 тыс.) 10 мастерам. "Мы решили поддержать еще больше деятелей искусства в это исключительно трудное время, - заявил Фаркухарсон. - Думаю, что Уильям Тернер (британский живописец, мастер романтического пейзажа - 1775-1851 годы, в честь которого названа премия, - прим. ТАСС), стремившийся поддержать художников в трудный час, одобрил бы наше решение".

Премия вручается ежегодно с 1984 года. Церемония не состоялась в 1990 году, когда организаторы решили изменить формат конкурса и сконцентрировать внимание на современном искусстве с акцентом на начинающих художников.

Прошлый год также оказался исключительным для этой престижной премии. Она впервые была вручена всем четырем номинантам - Лоуренсу Абу Хамдану, Хелен Кэммок, Оскару Мурильо и Тай Шани - по их просьбе с целью преодоления "политического раскола" в Соединенном Королевстве, вызванного Brexit (выходом Великобритании из ЕС). Об этом желании они письменно уведомили членов жюри, которые назвали этот шаг "символическим актом", отражающим политическую и социальную ситуацию. Каждый из "четверки" финалистов получил по £10 тыс.

Лауреатами премии в разные годы становились известные деятели искусств, в том числе скульптор Энтони Гормли и художник Дэмиен Херст.