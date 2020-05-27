Минкультуры поддерживает возможность открытия автокинотеатров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство культуры поддерживает открытие автомобильных кинотеатров при согласовании с региональными властями и ответственными ведомствами, а также организации необходимых мер безопасности посетителей. Об этом в министерстве сообщили сайту стопкоронавирус.рф.

Президент "Каро" Ольга Зинякова ранее сообщила ТАСС, что сеть планирует открыть автокинотеатры в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, для их запуска они ожидают согласования городских властей. На заседании комитета Госдумы по культуре министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в министерстве настороженно относятся к инициативе создания автокинотеатров.

"Минкультуры России поддерживает актуальные инициативы, направленные на развитие новых форматов демонстрации кинофильмов, в том числе и возможное открытие автомобильных кинотеатров", - цитирует ответы Минкультуры сайт стопкоронавирус.рф.

Как уточнили в министерстве, для организации автокинотеатров необходимо провести совместную работу Министерства культуры, Роспотребнадзора и региональных властей по доработке регионального законодательства и определению исчерпывающих санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности посетителей.

В министерстве напомнили, что решение о возобновлении работы кинотеатров принимают региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором. По словам представителя министерства, этот процесс будет происходить поэтапно и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности.