Министр культуры попросит до середины июля открыть музейные парки для посетителей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выступит с предложением к Роспотребнадзору открыть для доступа посетителей музейные парки, не дожидаясь середины июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

Ранее Любимова заявила, что сами музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.

"С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

Министр подчеркнула, что проход в парковые зоны может быть разрешен "при соблюдении социальной дистанции и при контроле граждан на входе". Если посещение таких мест является платным, то обязательным условием могла бы стать организация онлайн-продажи входных билетов, уточнили в министерстве.

По словам Любимовой, такая мера позволит разнообразить досуг граждан, даст возможность посещать объекты культуры и в целом снизит психологические проблемы от длительного пребывания в самоизоляции. Кроме того, в Год памяти и славы важен доступ граждан на открытые площадки Музея Победы. "На этих площадках любой сможет напрямую соприкоснуться с историей Великой Отечественной войны. Кроме того, посетители смогут увидеть военные памятники, которые здесь расположены", - пояснила министр.