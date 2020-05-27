Фестиваль "Рок над Волгой" перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Рок над Волгой" перенесли мероприятие на неопределенную дату в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня мы должны вам честно сообщить, что фестиваль не состоится в запланированные даты. В данный момент мы ждем информацию о правительственных мерах, чтобы предпринять соответствующие шаги. Отмена фестиваля, несомненно, станет ужасным ударом для нашей команды и неизбежно повлечет серьезные финансовые последствия", - говорится в сообщении.

Также организаторы сообщили о скором запуске процедуры возврата билетов. Сейчас возврат билетов невозможен в связи с отсутствием информации от правительства о снятии ограничительных мер.

"Рок над Волгой" должен был состояться 27 июня в Самаре на стадионе "Самара Арена". Фестиваль должен был продлиться девять часов. Выступить должны были Земфира, "Мумий-тролль", американская группа Papa Roach, Би-2 и другие.

Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 год и ежегодно собирал несколько сотен тысяч зрителей. В 2013 году там выступала немецкая группа Rammstein. По данным организаторов, за пять лет существования его посетили более 1,6 млн человек.