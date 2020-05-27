Первый фильм по российскому комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" выйдет в 2021 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьера первой полнометражной экранизации российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" запланирована на 2021 год. Трейлер фильма представили в рамках онлайн-презентации на официальном сайте проекта в среду.

Режиссером первой полнометражной экранизации российского комикса издательства Bubble "Майор Гром: Чумной Доктор" стал Олег Трофим, роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты. В среду был представлен первый трейлер картины.

"Я ориентировался на текст произведения, которое мне было предоставлено в количестве 20 или 30 книг. Я смотрел, что оттуда можно взять непосредственно, из комикса. <…> Я нашел среди своих друзей действующего оперативника, я много времени проводил с ним, ходил к нему домой, смотрел, как он живет, общался с его супругой, которая рассказала много интересного. Перед каждой сменой я орал в подушку, чтобы голос подсел, чтобы придать убедительности", - рассказал о подготовке к роли майора Грома актер Тихон Жизневский, добавив, что также слушал Шопена.

По словам артиста, специально для съемок была создана декорация полицейского участка, которая расположилась в историческом здании в центре Санкт-Петербурга. Актер Александр Сетейкин, сыгравший помощника главного героя, отметил, что все декорации к фильму впечатляли.

Жизневский намекнул на вероятность создания продолжения фильма. "Я надеюсь, во второй части будет развита подробнее любовная линия", - отметил актер.

О фильме

Сценарий фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя актера, который предстанет в образе Чумного Доктора, неуловимого серийного убийцы, провозгласившего себя спасителем от "чумы беззакония", пока держится в секрете.

Стратегическую поддержку в прокате фильму окажет "КиноПоиск", а сервис "КиноПоиск HD" эксклюзивно покажет его онлайн.

Крупнейшее в России издательство, которое занимается созданием оригинальных комиксов, - Bubble Comics - существует с 2011 года. Ккомикс "Майор Гром" выходит в России более восьми лет, за это время вышло 80 номеров и 20 книг общим тиражом более 1 млн копий.