Премьера фильма-спектакля Вырыпаева о контактах с внеземной цивилизацией состоится летом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Режиссер и драматург Иван Вырыпаев снимет новый фильм-спектакль под названием UFO о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией, премьера состоится летом. Одну из ролей в проекте исполнит Евгений Цыганов, сообщили ТАСС в пресс-службе Okko Театр.

"Идея пьесы появилась семь лет назад, тогда я увидел статистику, согласно которой около 6 млн жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией. И пусть большая часть из них - люди неадекватные или преследующие рекламные цели, я задумался: неужели на эти 6 млн не найдется хотя бы 20 здравомыслящих человек, которые действительно что-то сообщают? Я подумал написать пьесу, как люди общаются с инопланетянами, и представить, что они могут вынести из этого опыта", - сказал Вырыпаев, чьи слова привели в пресс-службе.

Режиссер уже приступил к съемкам, премьера состоится летом на мультимедийной платформе Okko, а осенью спектакль покажут на одной из театральных площадок Москвы. Сорежиссером проекта стал сын Вырыпаева Геннадий. Подготовка к съемкам, в том числе кастинг, репетиции и примерки, проходила в онлайн-формате.

По словам Вырыпаева, он старался выбирать театральных артистов, хотя многие из них снимаются и в кино. Роли исполнят Евгений Цыганов, Иван Макаревич, Ясмина Омерович, Евгения Ивашова.

"Первый раз я услышал пьесу UFO лет пять назад - Ваня читал ее в центре дизайна Artplay и рассказывал, что собрал интервью с людьми, которые видели пришельцев. Сама форма повествования и то, как он это делал, мне тогда очень понравились: монотонное чтение под музыку давало ощущение если не транса, то какого-то общего единения. Сейчас у нас другой жанр, в котором поймать прежнее состояние будет невозможно. Но возникнет что-то иное - и мне очень интересно, что у нас получится", - поделился Цыганов.