Роспотребнадзор совместно с Минкультуры утвердил рекомендации по работе кинотеатров

"Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей Российской Федерации", - следует из методических рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства в четверг.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации о профилактических мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Решение об их открытии в регионах принимают местные власти.

Роспотребнадзор рекомендует носить гигиенические маски при посещении кинотеатра, для сотрудников это обязательно наряду с ношением перчаток. "Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями", - говорится в документе. Про перчатки для посетителей Роспотребнадзор не упоминает.

Вместе с тем все сотрудники кинотеатра должны иметь одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, подчеркивается в рекомендациях.

Дистанция

Ведомство также рекомендовало кинотеатрам обеспечить соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей в кинозалах. Эти ограничения не коснутся членов одной семьи или посетителей, проживающих вместе.

"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе", - указано в рекомендациях.

Роспотребнадзор не стал включать в рекомендаци пункт о закрытии кинобаров.

Кроме того, в рекомендациях бармены фигурируют в числе сотрудников кинотеатра, к которым следует применять положения документа: например, ношение на работе масок и перчаток и измерение температуры до начала рабочей смены и в течение дня.