В Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали рекомендации по открытию кинозалов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал рекомендации Роспотребнадзора по открытию кинозалов разумными. Однако их исполнение повлечет дополнительные траты, сообщил он ТАСС в четверг.

"Большое спасибо и Минкультуры за то, что так оперативно поддержали, и Роспотребнадзору за то, что не стали проявлять излишнего творчества. Понятно, что должны быть рекомендации, ограничения, но они выглядят разумно, исполнимо", - сказал он.

Березин считает, что хорошо, что нет сверхнемотивированных требований, например, нет требования устанавливать супер-системы для обеззараживания воздуха. "Все это исполнимые требования, которые, понятно, повлекут дополнительные расходы, но где их нет сейчас", - поделился он.