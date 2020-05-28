МИД РФ: Россия ожидает участие Мехрибан Алиевой в культурном форуме в ноябре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия ожидает, что азербайджанская делегация во главе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на пресс-конференции, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном, которая проходит в онлайн-формате на площадке ТАСС.

"Ожидаем представительную азербайджанскую делегацию во главе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме осенью текущего года, ориентировочно в ноябре", - сказал он.

Замглавы МИД РФ также обратил внимание на тесное сотрудничество России и Азербайджана в сфере образования. "В настоящее время в России обучается свыше 11 тыс. азербайджанских студентов, 1 тыс. из которых обучаются за счет федерального бюджета. Успешно работают азербайджанские филиалы российских вузов - МГУ и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Расширяется взаимодействие по линии Дипломатической академии. В планах открытие филиала МГИМО в Баку", - указал Руденко.