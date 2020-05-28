Минкультуры выделит 1,2 млрд рублей на обеспечение безопасности в музеях в 2020-2022 годах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ будет ежегодно выделять более 400 млн рублей в период 2020-2022 гг. на обеспечение безопасности музеев. Об этом сообщил в четверг на панельной дискуссии "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры" в рамках фестиваля "Интермузей" заместитель министр культуры РФ Николай Овсиенко.

"Обеспечено выделение средств в 2019 году на модернизацию существующих систем безопасности 34 федеральным музеям - распределено 350 млн рублей. В 2020-2022 годах ежегодно будет выделяться более 400 млн рублей на эти цели", - сказал Овсиенко.

Он напомнил, что за последние несколько лет в российских музеях произошел ряд громких инцидентов. В частности, 5 мая 2018 года в Москве в Третьяковской галерее злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

"В 2019 году Министерством культуры проведена масштабная комплексная проверка существующих систем обеспечения безопасности, в результате чего выявлен целый ряд болевых точек в этой сфере. И для разработки и практической реализации комплекса мер, направленных на устранение недостатков, при Минкультуры России создана межведомственная рабочая группа по разработке и обеспечению систем безопасности музеев", - рассказал замминистра культуры.

Он добавил, что рабочей группой разработаны и внедрены рекомендации по оборудованию выставочных залов и фондохранилищ музеев современными средствами безопасности.