Фильмы о Бэнкси и Трумене Капоте покажут в программе гала-премьер Beat Film Festival

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Шесть фильмов вошли в программу гала-премьер фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, зрителям покажут картину о знаменитом уличном художнике "В погоне за Бэнкси" и ленту об американском писателе "Говорит Трумен Капоте". Об этом сообщает в четверг пресс-служба смотра.

Фестиваль Beat Film Festival планируется провести с 21 июля по 2 августа. Он состоится либо в онлайн-пространстве, либо (в случае возобновления работы кинотеатров) частично в очном формате.

"С 2018 года Beat Film Festival и Тинькофф представляют самую парадную секцию фестиваля - гала-премьеры: отмеченные наградами и просто громкие фестивальные хиты, олицетворяющие зрительское документальное кино сегодня. Традиционно гала-премьеры проходят в самом большом кинозале Москвы - первом зале кинотеатра "Октябрь" на 1 500 мест - и сопровождаются дискуссиями с экспертами. В программу гала-премьер 2020 года вошли шесть фильмов", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "В погоне за Бэнкси" рассказывает об известном стрит-арт художнике, чья личность остается загадкой. Через мировой тур по его известным работам, беседы с его поклонниками и коллекционерами, а также интервью с журналистами, которые считают, что им удалось раскрыть его секрет, авторы попытались обрисовать его портрет.

Картина "Говорит Трумен Капоте" посвящена известному американскому писателю, чья творческая судьба реконструируется с помощью неизвестных аудиозаписей интервью с друзьями и знакомыми Капоте и архивных кадров Нью-Йорка. Фильм "Colette, любовь моя" посвящен легендарному парижскому концепт-стору Colette, который 20 лет своего существования оставался центром притяжения мировой моды. В программу также вошли документалки "По волнам: Искусство звука в кино", "Сбежавшая" и "Мэйден".

Beat Film Festival был основан в 2010 году. На фестивале показываются актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. За время существования национального конкурса смотра на нем состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров.