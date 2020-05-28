Глава "Каро": рекомендации Роспотребнадзора не нарушат комфорт зрителей в кинотеатрах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рекомендациях для кинотеатров учел пожелания индустрии, предложенные правила сохранят зрителям комфортные условия просмотра, чтобы они "не чувствовали себя как в больнице". Реализовать эти требования возможно в короткие сроки, такое мнение высказала ТАСС сказала президент сети "Каро" Ольга Зинякова.

"Мы рады, что в списке рекомендаций учтены пожелания индустрии - в частности, относительно рассадки, которая позволяет семьям и парам сидеть вместе. Рекомендации позволят гостям наслаждаться просмотром и не чувствовать себя как в больнице. Все рекомендации в списке вполне реализуемы, и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом", - сказала Зинякова.

Она отметила, что часть рекомендаций в кинотеатрах сети уже реализована, остальные меры не требуют долгосрочной подготовки, они вполне реализуемы в короткие сроки. "В то же время в списке рекомендаций не хватает понимания сроков открытия кинотеатров", - отметила собеседница агентства.