Башмет распределил первые гранты для российских музыкантов в пандемию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 20 музыкантов уже получили материальную помощь в рамках программы поддержки, организованной в период пандемии коронавируса народным артистом СССР Юрием Башметом и Русским концертным агентством. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Благодаря работе Фонда Юрия Башмета и Русского концертного агентства 22 музыканта уже получили материальную помощь, а в ближайшее время поддержка будет оказана еще 16 молодым музыкантам. Уже определены первые 3 композитора, которым будут заказаны музыкальные произведения", - сказали в ведомстве.

В Минкультуры подчеркнули, что на фоне запрета концертов и фестивалей, который действует в России с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса, "в наиболее сложной ситуации оказались молодые музыканты - солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций". "Порой их единственным доходом были именно гонорары за выступления на концертах и гонорары за создание произведений", - отметили в пресс-службе.

Маэстро Башмет и Русское концертное агентство 23 апреля запустили программу поддержки российских музыкантов. Было объявлено, что 50 выбранных экспертным жюри музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату, которая, как надеются ее учредители, поможет справиться с непростой финансовой ситуацией. Десять музыкантов будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Башметом и Русским концертным агентством в течение следующего концертного сезона, с оплатой проезда, проживания и гонорара. Пятерым композиторам, также отобранным экспертами, закажут сочинения для концертов в будущем сезоне.

Для участия в конкурсе надо заполнить форму на сайте Русского концертного агентства. Заявитель должен быть музыкантом, живущим и работающим в России, с дипломом о высшем образовании по профильной специальности. Он должен быть действующим солистом, у которого произошла отмена или перенос концертов в связи с пандемией коронавируса. Музыкантов просят представить информацию о себе, включая краткую биографию, актуальную видеозапись выступления, список отмененных или перенесенных концертов с программами.