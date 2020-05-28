В Третьяковке назвали фонд пожертвований "подушкой безопасности" в условиях кризиса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Фонды целевого капитала (эндаумент), созданные при Третьяковской галерее в прошлом году из средств, поступающих в качестве пожертвований, выступили финансовой подушкой безопасности музея в условиях пандемии. Об этом сообщила в четверг исполнительный директор фонда поддержки галереи Ольга Драничкина на фестивале "Интермузей".

В июне прошлого года было объявлено, что Третьяковская галерея при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина основала эндаумент. Фонд Потанина предоставил на эти цели 100 млн рублей. В результате было создано два фонда целевого капитала.

"На самом деле, когда обычная стабильная жизнь, нужно обязательно думать о вечном, о стратегии, о том, что в принципе что-то может произойти, и должна быть какая-то подушка безопасности. И вот сейчас даже на фоне наложения пандемии и финансового кризиса мы смотрим на эндаумент и видим, что у нас есть доходность", - рассказала Драничкина в ходе дискуссии "Эндаументы. Проверка фондов целевого капитала кризисом".

Она напомнила, что у галереи два фонда целевого капитала: доход от первого идет на пополнение коллекции, от второго - на развитие малых музеев. В начале февраля стало известно, что на проценты от одного из фондов Третьяковская галерея приобрела работу Андрея Монастырского "Ветка". Доход от второго целевого капитала будет направлен на создание экспозиции Дома-музея братьев Третьяковых.

Ранее Драничкина рассказала ТАСС, что за первые шесть месяцев существования фондов доход от целевого капитала "Пополнение коллекции Государственной Третьяковской галереи" составил 3,2 млн рублей, от целевого капитала "Развитие малых музеев" - 3,1 млн рублей.

Двадцать второй международный фестиваль "Интермузей-2020", который в этом году впервые проводится в цифровом формате из-за пандемии коронавируса, проходит 27-29 мая. Он объединил почти 400 музеев со всей России и музейных специалистов из разных стран. Главная тема фестиваля в этом году - "Хранители мира" - посвящена 75-летию Великой Победы.