"Москино" запустило новый проект о немом кино

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новый проект, посвященный немому кино, запустили на официальном сайте "Москино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"На сайте "Москино" теперь можно посмотреть классику немого кино в озвучке современных российских музыкантов. Над саундтреками к киноавангарду Ман Рэя работали студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Так, например, "Личную жизнь кота" Майи Дерен и Александра Хэммида с 8 июня можно увидеть с оригинальным саундтреком, созданным учениками Лицея ВШЭ в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме того, саундтреки к фильмам классики советского кинематографа Александра Довженко были впервые исполнены вживую Holy palms и Jekka в кинотеатрах "Москино" в 2019 году. Теперь фильмы "Арсенал" и "Земля" в авторской озвучке можно посмотреть онлайн.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность". В синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.