На Камчатке начнет работу региональная кинокомиссия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Камчатского края инициировало создание на полуострове региональной кинокомиссии, решение о начале ее работы было поддержано остальными членами правительства края. Об этом ТАСС рассказали в Минкультуры Камчатки.

Главная задача региональной кинокомиссии, аналоги которой появляются в разных субъектах страны, - привлечение в край кинопроизводства и развитие собственных кинопроизводственных ресурсов. В тех регионах, где сегодня подход к этому вопросу систематизирован, наблюдается рост по многим показателям экономической деятельности.

"Камчатский край уже имеет опыт организации съемок для крупных проектов - в том числе для фильма "Вторжение" Федора Бондарчука. И это хорошая практика, когда, заходя в регион, кинопроизводитель не только оставляет в бюджете территории съемок половину бюджета проекта, но и повышает квалификацию местных кадров. Наш регион накопил достаточную ресурсную базу для развития киноиндустрии, но для развития этого направления нужна консолидация усилий профессионального сообщества и власти. Принятое решение о создании региональной кинокомиссии позволит раскрыть потенциал Камчатки как перспективного кинорегиона", - сказали ТАСС в министерстве.

Отмечается, что осенью 2019 года анонсировано создание единой федеральной кинокомиссии, которая будет координировать аналогичные региональные структуры и более эффективно привлекать съемочные группы в городе.

Инициатором создания кинокомиссий в России является Ассоциация продюсеров кино и телевидения. С 2017 года деятельность региональных кинокомиссий в стране ведется под эгидой Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Сейчас в России работают около двух десятков региональных кинокомиссий. В субъектах, в которых снимались сериалы и фильмы, создают новые рабочие места, а территории становятся привлекательными для туристов.