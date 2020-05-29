Деятели культуры просят власти согласовать с ними формат возвращения в концертные залы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские музыканты и деятели культуры, в числе которых Юрий Башмет, Игорь Крутой, Денис Мацуев, подписали открытое письмо с просьбой к властям согласовать с профессиональным сообществом формат репетиционной и концертной деятельности после выхода из ограничений, связанных с коронавирусом. Текст обращения предоставила ТАСС пресс-служба Русского концертного агентства.

"На наш взгляд, необходимо, чтобы все ключевые решения - будь то согласование формата проведения концертов, в том числе с учетом специфики различных вариантов проведения концертов, предшествующего этому репетиционного периода - принимались с обязательным обсуждением с представителями профессионального музыкального сообщества. Только в таком случае возвращение к реальной, насыщенной концертной жизни в России произойдет максимально разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей", - отметили авторы письма.

Деятели культуры подчеркивают, что необходимо вместе принять меры, которые позволят "не только сохранить наши исторические достижения, но и создадут предпосылки для всестороннего долгосрочного развития". При этом приоритетом остается забота о здоровье и безопасности зрителей и музыкантов.

"Именно сейчас, когда постепенно, шаг за шагом, снимаются установленные из-за пандемии ограничения, очень важно, объединив всех участников профессионального музыкального сообщества, с безусловной приоритетной заботой о безопасности и здоровье зрителей и самих музыкантов, обсудить и детально продумать конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации", - говорится в письме.

Письмо подписали дирижеры Юрий Башмет, Владимир Федосеев и Александр Сладковский, композиторы Игорь Крутой и Александр Чайковский, пианист Денис Мацуев, джазмен Игорь Бутман, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, худрук и директор Нижегородской государственной академической филармония им. Ростроповича Ольга Томина.

С середины марта для борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты и музыкальные фестивали. Музыкальные коллективы лишены возможности репетировать.