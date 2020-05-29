В кинотеатрах рассказали, какие фильмы покажут после открытия

Как рассказала ТАСС основатель Центра документального кино и онлайн-платформы Nonfiction.film Софья Капкова, ЦДК закрылся на карантин одним из первых, и за два с половиной месяца работы онлайн они соскучились по зрителям. Открыть двери кинотеатра хочется как можно скорее, отметила собеседница агентства, но понятно, что индустрия столкнется с некоторыми трудностями.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские прокатчики на первых этапах после возобновления работы кинотеатров готовы показать хиты из своих коллекций, но не забывают о премьерах. Центр документального кино планирует начать прокат с оскароносной документальной картины "Эми", Capella Film хочет запустить романтическую комедию "#Яздесь" и дебют Дэйва Франко в жанре триллер. Об этом ТАСС рассказали опрошенные руководители компаний.

"Во-первых, до конца лета можно забыть об аншлагах: это связано как с правилами безопасности, которые разработали сейчас власти, так и мерами предосторожности самих зрителей. Антисептики, регулярная уборка, специальная рассадка - почти все из этого мы уже успели попробовать до закрытия и увидели, что гости нам доверяют и приходят смотреть кино", - поделилась Капкова.

Она отметила, что на первых этапах возникнет проблема с показами новых фильмов, поскольку ожидаемые премьеры перенесены, фестивали отменены, некоторые релизы выпущены на онлайн-площадках.

"В нашем случае все намного проще, потому что с 2015 года ЦДК выпускает документальные фильмы в прокат, и после снятия ограничительных мер мы планируем показывать хиты из своей коллекции: оскароносный фильм "Эми", киноленту о самой продаваемой художнице в мире Яеи Кусаме, наш осенний релиз "Сорокин Трип" и другие любимые картины. Все фильмы, на которые у нас есть права, мы предлагаем и другим кинотеатрам", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ЦДК также готовит премьеру - документальный фильм Woman ("Женщина") от создателей картины Human ("Человек") Яна Артюс-Бертрана и Анастасии Миковой. Фильм впервые показали на международном Венецианском кинофестивале в 2019 году. Проект объединил рассказы двух тысяч женщин из 50 стран, которые делятся, в частности, историями о материнстве, образовании, браке, финансовой независимости. В пресс-службе ЦДК ТАСС рассказали о том, что запустили сертификаты в поддержку кинотеатра, которые в дальнейшем можно будет использовать на покупку билетов.

Релизов для кинотеатров хватит

По словам главы компании Capella Film Надежды Мотиной, на данный момент сложно прогнозировать, когда откроются кинотеатры, но те площадки, которые все же работают в текущих условиях, в том числе, автокинотеатры, показывают прошлогодние хиты прокатчиков - оскароносную "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, комедийную драму "Особенные" Оливье Накаша и Эрика Толедано, мультфильм "Королевские каникулы" Кевина Джонсона.

"Мы сделали для автокинотеатров тематические подборки фильмов с высокими рейтингами критиков и зрителей. Надеемся, что большая часть площадок откроется 2 июля. На эту дату у нас запланирован старт романтической комедии "#Яздесь" о французском поваре, который влюбился в девушку из Instagram и отправился к ней на другой конец света", - поделилась Мотина.

Кроме того, на 16 июля в планах компании стоит экранизация бестселлера "Любовь между строк" Ванессы Йопп, на 30 июля - режиссерский дебют Дэйва Франко "Дом для кукол", который в США компания STX выпустит в широкий прокат неделей раньше. "Далее у нас запланированы по два-три релиза каждый месяц. Так что открывшимся кинотеатрам будет чем работать", - добавила она.

В компании A-ONE затруднились озвучить планы, поскольку они будут зависеть от множества факторов. "Обычно мы всегда готовы предоставить старые фильмы, если есть интерес от площадок. Говоря о новых релизах, мы, с одной стороны, зависим от мировых дат проката фильмов, а с другой - от занятости прокатных дат и выпуска фильмов для похожей аудитории в России", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

С чего начать прокат

Ранее, выступая на заседании комитета Госдумы по культуре, министр культуры Ольга Любимова высказала мнение, что полноценный кинопрокат в России стоит начинать с больших премьер и ожидаемых релизов, а на первых этапах их открытия после пандемии зрителям можно предложить, в частности, ретроспективные показы или повторный прокат хитовых картин.

При этом президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, культуролог Кирилл Разлогов в беседе с ТАСС отметил, что после пандемии российских зрителей могут заинтересовать комедии, любовные мелодрамы, блокбастеры. По его мнению, успехом у публики будут пользоваться и фильмы, рассказывающие об эпидемиях.

Руководители крупных сетей, в том числе "Каро" и Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") ранее сообщили ТАСС, что рассчитывают возобновить работу в середине июля. Первой большой премьерой они видят новый фильм Кристофера Нолана "Довод", выход которого запланирован на это время.

Как рассказал ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, на годовом общем собрании АВК организаторы провели опрос, на основе которого был составлен консенсус-прогноз "Когда откроются кинотеатры". Согласно ему, 47% представителей ассоциации рассчитывают возобновить работу в июле, 25% - в августе, 18% - в сентябре, и 11% - в октябре.