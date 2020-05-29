Мединский: культурные ценности, полученные по реституции, являются собственностью России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Культурные ценности, привезенные в Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны в рамках реституции, являются собственностью России, и пересматривать нормы права в отношении их статуса недопустимо. Об этом заявил в пятницу помощник президента Владимир Мединский.

"Культурные ценности, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции, являются достоянием Российской Федерации. Я считаю, сама тема обсуждения пересмотра этих норм права недопустима. Они и сегодня находятся в фонде мировой культуры, сегодня это открытое достояние мировой культуры, но только Россия как правомерный собственник имеет право ими распоряжаться, а наши музеи дальше будут продолжать хранить мир и основы, установленные по итогам Второй мировой войны", - сказал он в ходе выступления "Музеи: хранители мира, хранители правды" в рамках Международного фестиваля "Интермузей-2020", который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате.

По словам Мединского, попытки некоторых стран заявить о своих правах на предметы искусства ставят под сомнение итоги Второй мировой войны, закрепленные в уставе ООН. "Я упомяну еще один юридически незыблемый документ - это 107-я статья устава ООН о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, это также исключает любые возможности и любое апеллирование к пересмотру итогов законной реституции 1940-х годов и возврат в Германию и страны фашистского блока культурных ценностей", - подчеркнул помощник главы государства.

Он отметил, что культурному наследию СССР в годы войны был нанесен колоссальный урон. "Масштабы ограбления фашистами оккупированной территории Советского Союза и Восточной Европы были беспрецедентными. <...> В годы войны из России было похищено 1 млн 177 тыс. 291 единица музейного хранения, 13 тыс. музыкальных инструментов, 180 млн книг, 17 млн архивных дел, было разрушено более 3 тыс. памятников культуры. <...> Общее число разграбленных музеев на территории Советского Союза - 427. <...> После этого невозможно говорить о каких-то военных трофеях, которые мы вывозили из Германии. По сути, было строго юридически регламентированное возвращение", - отметил он.

Музейные споры

В качестве примера Мединский привел споры вокруг коллекции финансиста и предпринимателя Франца Кенигса, который жил в Нидерландах и коллекционировал живопись. После разорения Кенигс продал свою коллекцию Даниэлю ван Бейнингену, а тот, по одной из версий, перепродал ее представителям Третьего рейха. Изначально предполагалось, что коллекция станет частью экспозиции личного музея Гитлера, после чего ее перевезли в Дрезденскую галерею, откуда она была вывезена в СССР как собственность Германии, подлежащая законной компенсаторной конституции, согласно международному праву того времени. После распада Советского Союза голландская сторона неоднократно выступала за ее возвращение.

Мединский напомнил, что была создана комиссия, коллекция была объявлена незаконно конфискованной собственностью частных лиц, и на эту тему на протяжении долгих лет велись разные диспуты, выдвигались официальные претензии.

"И вот несколько лет назад у нас был диспут с голландским министром культуры и образования, которая жестко <...> потребовала немедленно активизировать работу этой межведомственной комиссии по возвращению коллекции Кенигса Нидерландам. Я объяснил, что, по всем законам, это не голландская коллекция, не коллекция голландского подданного и не конфискованная коллекция религиозной организации - она была продана Германии, находилась там долгие годы, нам она досталась как собственность побежденного Рейха", - рассказал Мединский.

Он добавил, что тогда заявил жесткое "нет" на все претензии, и больше голландская сторона не возвращалась к этому вопросу. Помощник президента РФ напомнил, что коллекции большинства музеев в странах Европы также состоят из предметов, вывезенных из других стран по итогам различных военных действий. "Кстати, как лаконично разъяснила одна крупная голландская газета, как раз тогда, когда в начале 90-х возникло дело Кенигса, они написали дословно следующее: "Если будут возвращены все произведения искусства, вывезенные во время войн в течение веков, едва ли в Европе останется хоть один музей", - подчеркнул он.

Хранители правды

Мединский напомнил о недавнем случае, когда Белый дом опубликовал в своем Twitter пост, где говорилось о победе США и Великобритании над нацистами. "Пост этот наделал много шума, были десятки тысяч комментариев, много справедливого возмущения. Но для того, чтобы понять, почему так происходит, надо смотреть американское кино, читать американскую прессу, смотреть американскую школьную программу на протяжении всех послевоенных десятилетий, не только сегодня", - сказал помощник президента.

Он добавил, что "интересно посмотреть" на то, как представляют Вторую мировую войну в американских музеях. В качестве примера Мединский привел крупнейший в США музей, посвященный Второй мировой, который расположен в Новом Орлеане. "Музей разделен на несколько тематических зон, каждая из которых посвящена тому или иному периоду участия Соединенных Штатов в войне. Так вот, в музее Второй мировой сколько раз упоминается СССР? Три раза", - рассказал помощник президента.

По его словам, упоминания связаны либо с межвоенным периодом, либо о нападении Германии на СССР, но нет ни слова о роли Советского Союза в разгроме фашизма. "В общем, Америка победила при некоторой помощи Британии во Второй мировой войне. Вот все, что можно узнать, посетив самый большой в США Музей второй мировой войны. Излишне говорить, что у нас должно быть иначе, задача наших музеев - хранить историческую правду, мы должны рассказывать, как было на самом деле", - подчеркнул Мединский.

Он также призвал всех посетить новую экспозицию "Подвиг народа" Музея Победы на Поклонной горе в Москве, которая была представлена к Дню Победы. "К 75-летию Победы в Музее Победы на Поклонной горе открылась грандиозная современная экспозиция смешанного жанра, с элементами кино, театра, музыки, больших макетов 3D, огромное количество архивных и музейных материалов. К сожалению, пока эта экспозиция открыта онлайн, но, я думаю, что уже в ближайшее время, когда будут сняты соответствующие ограничения, все мы сможем пойти, и всех призываю посмотреть. Возьмите детей, родителей, это очень интересно", - добавил Мединский.